Chorleiter und Dirigent Ernst Dunshirn gestorben

Von 1997 bis 2007 war Ernst Dunshirn Erster Chordirektor der Wiener Staatsoper. Er starb mit 85 Jahren nach langer Krankheit.

Dirigent Ernst Dunshirn, ehemaliger Chordirektor der Wiener Staatsoper, ist am Dienstag, 17. März, nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren in Wien verstorben. Das gab das Haus am Ring, wo er 1998 und 2001 insgesamt 15 Vorstellungen von "Rienzi" dirigierte, heute in einer Aussendung bekannt. An der Staatsoper wurde Dunshirn 1997 zum Ersten Chordirektor ernannt und bekleidete diese Position bis 2007.

Ernst Dunshirn wurde am 6. Februar 1935 in der Nähe von Wien geboren und studierte Dirigieren und Kirchenmusik in Wien sowie in Frankreich. Tourneen mit dem Wiener Kammerchor führten ihn durch ganz Europa. Als Chorleiter arbeitete er u. a. bei den Salzburger, Bayreuther und Bregenzer Festspielen sowie in Verona. Als Konzert- und Operndirigent war er Salzburg, Baden und Ulm tätig sowie in der Hofmusikkapelle in Wien. Ernst Dunshirn war auch Professor für Chorgesang an der Universität Wien und vertrat Österreich als Jurymitglied bei vielen internationalen Chorwettbewerben.

