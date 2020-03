Kürzungen im Flugverkehr und weitere Produktionsstopps

Archivbild: Der Stahlkonzern ArcelorMittal stellt in einem Hochofen bis zu 5000 Tonnen Roheisen her.

Produktion reduziert, Flüge gestrichen, Infrastruktur-Ausbau gestoppt:

Eine Zusammenfassung der Meldungen zu den wirtschaftlichen Veränderungen durch die Coronakrise am Donnerstag Vormittag.

Immer mehr Unternehmen stellen dieser Tage ihre Produktion ein oder reduzieren sie auf ein Minimum, Fluglinien ändern ihr Programm, einzelne Länder schränken den Ausbau der Infrastruktur ein. Ein Überblick der Meldungen am Donnerstag Vormittag.

Konzerne

Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal wird seine Produktion in Europa herunterfahren - zum Schutz der Mitarbeiter, wie am Donnerstag im Luxemburg bekannt wurde. Zudem passe ArcelorMittal damit die Produktion an die derzeitige Nachfrage an. Details, welche Werke wie betroffen sind, nannte der Konzern nicht.

Amazon.com Inc hat ein kleines Warenhaus in New York geschlossen, nachdem ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Nach der VW-Tochter Skoda und dem französisch-japanischen Gemeinschaftsunternehmen TPCA schließt auch der letzte Autobauer vorübergehend seine Werke in Tschechien: Hyundai wird seine Produktion in Nosovice im Osten des Landes ab Montag für zwei Wochen stoppen.

Bei TUI Deutschland sollen die Beschäftigten wegen der schwierigen Geschäftslage für ein halbes Jahr in Kurzarbeit gehen. Die mit dem Management vereinbarte Regelung greife für die Zeit vom 1. April bis zum 30. September, hieß es von Konzernbetriebsratschef Frank Jakobi an die Mitarbeiter.

Österreich

Die Genossenschaft Vorarlberg Milch plant, die Produktion zu verringern. Fast 40 Prozent des Umsatzes seien weggebrochen, bedingt durch den fehlenden Absatz in der Gastronomie und wegen massiver Rückgänge im internationalen Milchwarenfluss, so der Milchverarbeiter in einer Information an seine Lieferanten.

Der Frühling sei dazu saisonal bedingt die milchstärkste Zeit, es fielen 30 Prozent mehr Milch an. Um dem zu begegnen, bitte man alle rund 500 anliefernden Landwirte, freiwillig ihre Möglichkeiten zu nutzen, um die Milchmenge „wesentlich zu reduzieren". Zudem gehe an die Vorarlberger Konsumenten der Appell, vermehrt regionale Milchprodukte zu kaufen.

Das Land Oberösterreich hat wie Tirol den gesamten Straßenbau ruhend gestellt, sowohl Eigenregiebaustellen der Straßenmeistereien als auch an Baufirmen vergebene. Brücken- und Straßenmeistereien seien in Oberösterreich im Notdienst-Modus, die Tunnelüberwachungszentrale bleibe rund um die Uhr besetzt.

Flugverkehr

Serbien stellt mit Donnerstag den Passagierluftverkehr ein. Wie der serbische Innenminister Nebojsa Stefanovic für den TV-Sender „Pink" bestätigt, werden vom Landungsverbot in Serbien nur Flugzeuge mit einer Sondergenehmigung der Regierung ausgenommen, beispielsweise jene, mit welchen Experten anreisen sollen, die Serbien bei der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie helfen sollen.

Der letzte reguläre Flug der Austrian Airlines ist am Donnerstag in Wien gelandet, auch 700 Flugzeug der Konzernmutter Lufthansa bleiben vorerst am Flughafen geparkt.

>> Flug OS 066: Letzter regulärer AUA-Flug in Wien gelandet

(APA/Reuters)