Kultur im Netz: Niavarani und „Streamen gegen die Einsamkeit“

Niavaranis Shakespeare-Komödien, die Aufführungen des Aktionstheater Ensembles und ein engagiertes Kurzfilmfestival: „Die Presse“ hat Kulturtipps zusammengestellt.

Niavaranis Shakespeare-Komödien, gratis im Netz

Er gab den „Krüppel“ Richard III. der Lächerlichkeit preis und ließ Romeo und Julia überleben, altern, in eine Lebenskrise schlittern: Michael Niavaranis komödiantische Neufassungen von Shakespeare-Tragödien waren ein Riesenerfolg, sein Globe Wien in der Wiener Marxhalle hat sich als Kabarettzentrum etabliert, in dem Niavarani auch international renommierte Komiker empfing. Jetzt macht er quasi virtuelle Hausbesuche: Die beiden Shakespeare-Komödien sowie seinen Abend mit Otto Schenk (Titel: „Zu blöd um alt zu sein“) kann man sich kostenlos online anschauen.

Aktionstheater Ensemble präsentiert Onlinespielplan

„Streamen gegen die Einsamkeit“ nennt das Aktionstheater Ensemble seinen neuen Onlinespielplan: Die in Wien und Vorarlberg tätige Theatergruppe, die in ihren Stücken stets aktuelle Entwicklungen aufgreift und zuspitzt, muss die Proben für die nächste, im Mai anberaumte Uraufführung derzeit vertagen – dafür stellt sie jetzt zwei Wochen lang Aufzeichnungen ihrer bisherigen Produktionen kostenlos ins Netz, jeweils für zwei Tage: Auf ihrer Webseite ist heute und morgen „Pension Europa“ zu sehen, danach „Kein Stück über Syrien“, dann weitere Stücke über Männerbilder, Rechtsruck, Glaube und Einsamkeit.

Kurzfilmfestival sammelt Geld für Coronavirus-Betroffene

Unter dem Namen „My Darling Quarantine“ haben sich Festival-Programmierer aus u. a. Cannes, Venedig, Berlin sowie das Wiener Festival Vienna Shorts zusammengeschlossen: Das Online-Kurzfilmfestival stellt jede Woche sieben neue Filme vor und sammelt zugleich Spenden für Ärzte ohne Grenzen sowie für von der Coronakrise besonders betroffene Kulturschaffende.

Internet statt Kino: Universal Pictures plant um

Was passiert mit den Blockbustern, die nun nicht ins Kino kommen können? Einige, wie „Mulan“ und der neue Bond-Film, wurden bereits verschoben, Universal Pictures geht anders vor: Der Animationsfilm „Trolls World Tour“ (Kinostart wäre nächste Woche gewesen) kann demnächst auf den gängigen Streamingportalen (Apple, Amazon, Google etc.) kostenpflichtig ausgeliehen werden, neben kürzlich erschienenen Filmen wie der Jane-Austen-Adaption „Emma“ oder „Der Unsichtbare“ – jedenfalls in den USA. Wie in Österreich vorgegangen wird, war zunächst unklar.

