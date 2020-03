Mjam klagt über zu wenige Bestellungen

Weil die Restaurants jetzt geschlossen und viele somit auf Lieferservice angewiesen sind, hoffen sie auf Essensbestellungen aus den Home-Offices. Diese bleiben nach zahlreichen Hamsterkäufen bisher aus.

„Geschlossen“ zeigt das Schild den Türen der österreichischen Lokale und Restaurants seit Dienstag an, die Gäste sind in die eigenen vier Wände verbannt. Manch einer hat zu Wochenbeginn noch gemunkelt, die Lieferservices würden jetzt vor lauter Essensbestellungen bestimmt explodieren. Es kam anders.



„Viele sind zu Hause im Home-Office, haben Zeit zu kochen und haben die Supermärkte leer geräumt", sagt Artur Schreiber, Österreich-Chef der Bestellplattform Mjam. Der Lieferservice wurde in den vergangenen Jahren zwar immer wichtiger für die Umsätze der Restaurants - aber die Bestellungen „reichen hinten und vorne nicht“, um allein davon über die Runden zu kommen.