Vorspulen geht nicht, aber die Pausetaste funktioniert

Sich kleine Inseln zu suchen, wo die Gedanken zum Virus keinen Platz finden, ist schwierig, aber es gibt sie.

Der Körper und das Leben, wie man es kennt, haben eine Vollbremsung gemacht, alles andere rast weiter, die Informationen, die Termine, die Kommunikation auf mehr digitalen Kanälen denn je zuvor. Wie sehr man das direkte Zusammentreffen jetzt schon vermisst, Großraumbüro, es war doch nicht so übel mit dir. Wir schimpfen dann später wieder, wenn wir zurückkehren können.

Draußen ist die Stille, in einem drinnen ist der Lärm. So schnell geht die Umstellung nicht. Irgendwann ist dann der Schalter umgelegt, so ist das jetzt, und wann es anders wird, wir werden sehen. An den Kindern kann man sich ein Beispiel nehmen, die nehmen die Situation so, wie sie ist, und finden Positives. Sie freuen sich darauf, um 18 Uhr aus dem Fenster zu klatschen, und der Nachbarsbub aus dem anderen Stock spielt Gitarre dazu. Von gegenüber winkt eine junge Frau mit Baby auf dem Arm, die hat man vorher noch nie gesehen.

Kurz draußen sind die Begegnungen auf dem Gehsteig anfangs ein wenig beklemmend, ernste Blicke, großräumiges Ausweichen, eine Frau schreit: „Weg mit den Kindern, die stecken mich an!“ Unter anderen Umständen wäre eine scharfe Antwort nicht zu vermeiden, aber man beißt sich auf die Zunge. Ausnahmesituation, das ist auch anderen zuzugestehen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Es ist so wie im Stau: Jeder, der draußen ist, denkt sich, was machen denn die anderen da?

Die Kassierin im Supermarkt sagt, dass sich Kunden dafür bedanken, dass sie arbeitet. „So viele andere machen doch auch ihren Dienst.“ Es ist utopisch, dass nur noch Freundlichkeit und Herzenswärme vorherrschen werden, aber sie wahrzunehmen, tut allen gut.

Und am Abend gibt es einen alten Film und Popcorn. Man muss auch einmal auf die Pausetaste drücken, wenn man schon nicht vorspulen kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2020)