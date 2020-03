Budgetausschuss beschließt weitere Entlastungen

Das Finanzministerium gab am Donnerstag weitere Regelungen bekannt. Alle Unterstützungen zur Krisenbewältigung werden steuerfrei ausbezahlt, Steuer- und Gebührenerhöhungen werden bis 30. September ausgesetzt.

Der Budgetausschuss beschließt am Donnerstag weitere Entlastungen im Zuge der Coronakrise. Insbesondere werden alle Unterstützungen zur Bewältigung der Corona-Krise steuerfrei ausbezahlt, trotzdem werden damit abgedeckte Ausgaben als Betriebsausgaben anerkannt. Das gilt für sämtliche Zuwendungen für derartige Zwecke, unabhängig davon, wer sie leistet und wie die Mittelaufbringung erfolgt.

Dazu gehört auch, dass gesetzliche Steuer- und Gebührenerhöhungen, auch die Tabaksteuererhöhung, bis 30. September ausgesetzt werden. Alle Schriften und Amtshandlungen werden von Gebühren befreit, damit für Anträge auf Unterstützung nicht auch noch Kosten anfallen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Weiters werden alle Fristen, die am 16. März 2020 noch offen waren, bis zum 1. Mai unterbrochen. Wer also von jetzt an noch einen Monat Zeit gehabt hätte für seinen Antrag, kann diesen nun bis zum 1. Juni stellen.

Mit der Fristunterbrechung werde sichergestellt, dass niemand aufgrund dieser außerordentlichen Situation eine Frist verpasst. „Dauern die Ausgangsbeschränkungen länger an, kann die Fristunterbrechung mit Verordnung verlängert werden", heißt es.

(APA)