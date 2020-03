Ford zieht 15,4 Milliarden Dollar Kredite

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford ruft wegen der Coronavirus-Krise 15,4 Milliarden Dollar aus zwei bestehenden Kreditlinien ab. Möglicherweise produziert der Autobauer bald medizinische Produkte.

Die Dividende wird ausgesetzt und auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr ist bei Ford nun obsolet.

Das Geld will der Autobauer nutzen, um den Kapitaldruck zu bewältigen, der durch die Produktionsstillstände wegen der Pandemie verursacht wird. Ford, General Motors und Fiat Chrysler, haben ihre US-amerikanischen Werke sowie Fabriken in Kanada und Mexiko geschlossen, um die Ausbreitung des Virus unter den rund 150.000 Fabrikmitarbeitern zu verhindern. Bei allen drei Autobauern aus Detroit wurden bereits Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet.

Herstellung medizinischer Geräte in Prüfung

General Motors (GM) und Ford prüfen nun die Herstellung von medizinischen Geräten. Vorstandschefin Mary Barra habe der US-Regierung am Mittwoch signalisiert, dass GM nach Lösungen zur Unterstützung bei der Bewältigung der Krise suche. Dabei werde etwa untersucht, ob medizinische Ausrüstung wie zum Beispiel Beatmungsgeräte produziert werden könne.

Auch Ford hat laut eines Statements in US-Medien bereits Gespräche mit der Regierung in den Vereinigten Staaten und auch in Großbritannien geführt. Zuvor hatten allerdings sowohl GM als auch Ford vorübergehende Produktionsstopps in Nordamerika aufgrund der Coronakrise angekündigt. Die Bänder sollen in den USA, Kanada und Mexiko zunächst bis zum 30. März stillstehen.

>> Autoproduktion steht still

(Reuters)