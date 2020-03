Obersteirische Rohrleitungsbaufirma Dirninger insolvent

Die obersteirische Rohrleitungsbaufirma Dirninger ist insolvent, eine Fortführung wird aber angestrebt. Denn der Hauptgrund für die Insolvenz sei ein Unfall im Vorjahr.

Die Rohrleitungsbaufirma Dirninger ist mit einer Überschuldung von 15 Millionen Euro insolvent. Am Donnerstag wurde am Landesgericht Leoben ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 83 Beschäftigte und rund 190 Gläubiger sind betroffen. Die Überschuldung beträgt knapp 15 Millionen Euro. Ursache sei vorwiegend ein Unfall auf einer Baustelle in Tschechien, teilten die Kreditschützer von AKV, KSV1870 und Creditreform mit.

Bei dem offenbar von einem Subunternehmen verschuldeten Unfall entstand ein Schaden von mindestens 5 Millionen Euro, weil ein Kranseil abgerissen war und ein Kessel abstürzte. Zu Liquidationswerten sollen die Verbindlichkeiten des Unternehmens nun rund 19,16 Millionen Euro betragen. Die Aktiva wurden mit etwa 4,25 Millionen Euro bewertet. Grundsätzlich werde ein Fortbetrieb angestrebt.

Zuvor 18 Millionen Euro Gesamtumsatz

Das Unternehmen wurde 1979 gegründet, hat Sitz in Weißenbach an der Enns in der Gemeinde St. Gallen und hat sich auf Installation und Verlegung von Rohrleitungen spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst auch die Fertigung von Behältern aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl oder Kesselstahl. Im Bereich Apparatebau und Stahlkonstruktionen wird auch die Fertigung von Containeranlagen und Wärmetauschern übernommen. Zudem ist man auch im Anlagenbau tätig.

Es bestehen auch Niederlassungen in Form von Tochtergesellschaften in Deutschland, Tschechien und Italien. An allen Standorten zusammen hat man rund 160 Dienstnehmer und einen Gesamtumsatz von rund 18 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit.

Gerissenes Kranseil wurde zum Verhängnis

Bis 2019 soll die Firma gute Gewinne erzielt haben, doch dann kam es zu dem Unfall in Tschechien, wo Dirninger als Generalunternehmer einige Arbeiten, insbesondere diverse Kranarbeiten im Zuge der Montage, an Subunternehmen vergeben hat. Bei diesem Großprojekt mit einem Volumen von rund 7 Millionen Euro ist bei den Montagearbeiten das Kranseil gerissen. Dadurch ist ein zu montierender Kessel aus acht Metern Höhe abgestürzt und hat einen Totalschaden am Kessel und weiteren Anlagenteilen verursacht. Schadenersatzforderungen werden erwartet. Auch bei einem weiteren Großprojekt soll es zu Kürzungen gekommen sein.

Den Insolvenzgläubigern wird eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen angeboten. Davon sind fünf Prozent Barquote, die restlichen 15 Prozent sind binnen 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans zu bezahlen. Die Fortführung des Unternehmens sei das Ziel, wobei die Entwicklung der Corona-Krise abgewartet werden müsse.

