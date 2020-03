Die Rekordfahrt geht in die Verlängerung

Weil die Formel 1 stillsteht, soll die für nächste Saison geplante Regelrevolution verschoben werden. Im Vertragspoker von Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes werden die Karten damit völlig neu gemischt.

London. 90 Millionen Dollar Jahresgage soll Lewis Hamilton gefordert haben. 60 Millionen Dollar Grundgehalt plus Erfolgsprämien. Dass die Dienste des 35-jährigen Briten, sechsfacher Weltmeister, bester Rennfahrer seiner Generation und überaus gefragter Werbeträger, diese Summen rechtfertigen, ist in der Formel-1-Welt unbestritten. Doch die Königsklasse steht ob der Coronapandemie still, und die Karten in Hamiltons Vertragspoker mit Branchenführer Mercedes sind völlig neu gemischt.

Mit Ende 2020 läuft Hamiltons Vertrag bei Mercedes aus. Dieses Datum sollte zugleich eine Revolution in der Formel 1 bedeuten. Ab 2021 war ein komplett neues Reglement vorgesehen. Das Ziel: mehr Chancengleichheit, mehr Überholen, spannendere Rennen. Die Autos hätten sich massiv verändert, und wie immer bei solch drastischen Neuerungen wäre die Vorherrschaft des dominierenden Rennstalls gefährdet gewesen.

Doch im Moment ist völlig offen, wann die aktuelle Saison 2020 überhaupt anhebt. Die Teams befinden sich mehr oder weniger im Shutdown-Modus und drängen nun darauf, die Regelrevolution um ein Jahr auf 2022 zu verschieben. Sonst geht sich alles nicht mehr aus. Während des laufenden PS-Betriebs müsste die Entwicklung der neuen Autos schließlich schon heuer mit Nachdruck vorangetrieben werden. Chassis, Getriebe und andere zentrale Bauteile sollen also auch im nächsten Jahr unverändert bleiben. Selbst Ferrari, das große Hoffnungen in das neue Reglement setzt, um Mercedes zu stürzen, würde einen solchen Beschluss akzeptieren. Der Automobilverband FIA tagt dieser Tage per Videokonferenz, dass die neuen Autos erst 2022 kommen, dürfte unausweichlich sein.

Zwar sind die Kräfteverhältnisse in dieser Saison mangels Grand Prix noch nicht deutlich geworden, geändert haben dürfte sich aber wenig. Mercedes wird auch heuer – unabhängig davon, wann der Startschuss fällt – das Team sein, das es zu schlagen gilt. Geht die Formel 1 mit dem aktuellen Reglement also in eine weitere Saison, wird das 2021 nicht anders sein. Hamilton könnte seine Rekordfahrt fortsetzen, Bestmarken wie die sieben WM-Titel und 91 Rennsiege von Michael Schumacher würden spätestens 2021 mit ziemlicher Gewissheit fallen. Die Vertragsverlängerung über 2020 hinaus wäre für den Superstar kaum mit Risiko verbunden, er würde weiterhin im besten Auto sitzen. Die Frage ist: Würde sich Hamilton danach, wenn alle Rekorde gefallen sind, überhaupt noch auf ein ungewisses Abenteuer ab 2022 mit völlig neuen Autos einlassen?

Was dennoch schon 2021 kommen soll, ist die Budgetgrenze von 175 Millionen Dollar. Derzeit geben die Topteams pro Saison gut das Doppelte aus. Kleinere Rennställe hätten damit eine Sorge weniger. Sie hatten befürchtet, dass Mercedes, Ferrari und Red Bull dieses Jahr – ohne Kostenlimit – massiv in die Entwicklung der neuen Autos investieren. Für Hamiltons Vertrag spielt die Kostengrenze aber keine Rolle, die Fahrergagen fallen nicht darunter. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2020)