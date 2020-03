Aus Sorge wurde Sehnsucht: Chinas Fußballprofis kehren zurück

60 Tage lang waren Aufsteiger Shijiazhuang und der Wiener Jahanyar Mohebbi im Ausland.

Abu Dhabi/Wien. Als Aufsteiger weiß man nie genau, was einen in der neuen Saison erwarten wird. So aber hätte sich Jahanyar Mohebbi den Start mit Shijiazhuang Ever Bright in der chinesischen Super League nie ausgemalt. Aus dem Trainingslager in Dubai wurden nach der Verschiebung der Meisterschaft 60 Tage im Ausland. Wollte anfangs niemand nach China, ist dies inzwischen der größte Wunsch. „Die Spieler wollen zurück. Und ich glaube auch, dass es dort jetzt sicherer ist“, sagt der Video-Analyst aus Wien. Nach dem Wechsel nach Abu Dhabi wohnte sein Team im selben Hotel wie positiv getestete Radprofis, zum Glück in einem anderen Gebäudeteil. Zwei Tage später durften sie weiterziehen – ohne Corona-Test.