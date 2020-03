Giuseppe Conte: Von „Signor Nessuno“ zum Superstar

Regierungschef Giuseppe Conte profitiert in Umfragen von der Corona-Krise.

Rom/Wien. Nicht lang ist es her, da war Giuseppe Conte der viel belächelte „Signor Nessuno“ (Herr Niemand) der italienischen Politik. Doch aufgrund seines Einsatzes und seiner Präsenz während der Corona-Krise ist der Ministerpräsident zum politischen Superstar mutiert. Laut einer Umfrage, die am Donnerstag die Tageszeitung „La Repubblica“ veröffentlichte, haben 71 Prozent der Italiener Vertrauen in den Ministerpräsidenten und in seine Regierung aus Linksdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung. Einen so hohen Beliebtheitsgrad verzeichnete kein italienischer Spitzenpolitiker in den vergangenen zehn Jahren.