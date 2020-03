Parks bleiben offen, Kurzentren werden „Corona-Kliniken“

Vorerst gibt es keinen zentralen Erlass, Parks und Spielplätze zu schließen.

Wien. Es geht nun doch nicht so schnell: Statt mit Donnerstag sollen Rehakliniken und Kuranstalten erst am Wochenende schließen. Das kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einer Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer an.

Wobei aber Ausnahmen vorgesehen sind: Jene Patienten, die akuten Behandlungsbedarf haben – etwa nach einem Schlaganfall oder einer Krebserkrankung – werden weiter betreut. Die durch die Schließung frei werdenden Ressourcen sind als Sicherheitsnetz gedacht. Sie sollen im Bedarfsfall ab nächster Woche für die Behandlung von Corona-Patienten verwendet werden, um die Spitäler zu entlasten. In den „Corona-Kliniken“ würden Menschen mit leichten Krankheitsverläufen aufgenommen werden, die nicht daheim gepflegt werden können. Laut Anschober mobilisiert man so circa 6000 Betten.

Bekannt gegeben wurde auch eine viele erleichternde Nachricht: Derzeit – „derzeit mit Rufzeichen“, so Anschober – wird es doch keinen allgemeinen Erlass geben, Parks und Spielplätze zu schließen. „Die Menschen“, erklärt Nehammer, „brauchen etwas zum Durchschnaufen.“ Denn immer zu Hause zu sitzen halte man nicht aus. Allerdings werden in den Parks verstärkt Polizisten unterwegs sein, um auf verbotene Gruppenbildungen hinzuweisen, notfalls werde auch angezeigt. Denn das „Ein-Meter-Abstand-Grundgesetz“ (für Menschen, die nicht zusammenleben) gelte natürlich auch dort, so Anschober. Ein Lokalaugenschein am Donnerstag im Donaupark zeigte: Die Polizei weist die Besucher zusätzlich auch darauf hin, dass sie sich zwar im Park bewegen dürften, ein „statisches Verweilen“ wie das Sitzen auf der Parkbank oder Ballspielen sei jedoch nicht im Sinne des Gesetzgebers.

Parks: Gemeinden dürfen strenger sein

Dass es keinen zentralen Erlass zu den Parks und Spielplätzen gibt, bedeutet aber nicht, dass Gemeinden keine strengeren Regeln erlassen können: Wien lässt beispielsweise Parks – also jene im Eigentum der Stadt – offen. Die Spielplätze bleiben aber geschlossen.

Was die aktuellen Erkrankungszahlen betrifft (zu den Details: siehe Artikel links), so präsentierte der Gesundheitsminister eine ambivalente Bilanz: Mit einem Plus von 25 Prozent gegenüber Mittwoch steigen die Fallzahlen zwar etwas weniger als zuvor, aber der Anstieg sei stark. Positiv sei, dass die Hauptgruppe der Erkrankten relativ jung ist – am stärksten sind 45- bis 55-Jährige, dann die 25- bis 45-Jährigen betroffen, die Gruppe ab 65 dagegen wenig. Anschober führt das auf die Kampagne, Risikogruppen zu schützen, zurück – und eventuell auch auf die Ansteckung in Skigebieten. Dank der bisherigen Altersstruktur gebe es bisher vor allem milde Verläufe. Negativ sei aber, dass 2020 offenbar ein starkes Grippejahr ist. Statt wie sonst rund 60.000 Fälle gebe es derzeit 110.000 Fälle.

Bei der Pressekonferenz wurde Anschober auch mit Kritik von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner konfrontiert: Sie tritt für ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei der Bekämpfung der Coronakrise ein und fordert, dass die Beschaffung von Tests zentral gesteuert wird. Das passiere bereits über eine Abteilung im Gesundheitsministerium, sagt Anschober. Weiters sei ein „Schutzkonzept für Spitäler“ in Ausarbeitung. Das umfasst u. a. standardisierte Anleitungen für den Umgang mit Verdachtsfällen und für den Umgang mit Gesundheitsheitspersonal aus Risikogebieten oder im Verdachtsfall. Und auch die strukturell getrennte Unterbringung von Corona- und Nicht-Corona-Patienten. Was die Beschaffung von Schutzausrüstung und Tests betreffe, so sei man an zwei EU-weiten Projekten beteiligt. An Exportverboten für Schutzausrüstung – von Frankreich bis Deutschland – übte Anschober scharfe Kritik. Nur nach vielen Gesprächen sei es gelungen, die an der deutschen Grenze festsitzenden Chargen loszueisen.

Innsbrucker Flughafen sperrt zu

Während der Innsbrucker Flughafen am Donnerstag (bis auf Notfälle) geschlossen wurde, wird Schwechat weiter eingeschränkt angeflogen. Für all jene, die via Luftweg nach Österreich einreisen, gilt nun die Verpflichtung zur 14-tägigen Selbstquarantäne. Die Verordnung läuft vorerst bis 10. April. Fremde müssen alternativ ein Gesundheitszeugnis vorlegen, Drittstaatsangehörigen ist bis auf Ausnahmen die Einreise sowieso untersagt.

Wie lange die Ausgangsbeschränkungen in Österreich selbst gelten werden, blieb bei der Pressekonferenz offen. Generell sei die Kooperation der Österreicher „großartig“, lobte man. Dazu zwei Zahlen: Der öffentliche Verkehr sei um 90, der Individualverkehr um 45 Prozent zurückgegangen. Eine Warnung gab der Innenminister allen, die daheim vorm Computer sitzen, aber mit: Es gebe derzeit betrügerische Onlineangebote für unbrauchbare Schutzmasken und Desinfektionsmittel. (uw)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2020)