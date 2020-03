Gärtnereien: „Wir werden Ware vernichten“

Blumengeschäfte und Gärtnereien dürfen nicht aufsperren. Sie hätten jetzt aber Hauptsaison. „Gewaltige Mengen“ an Blumen und Pflanzen werden nun wohl weggeschmissen. Dabei wollen die Menschen genau das gerade kaufen.

Wien. „Ich würde es so sehen, dass wir um das Überleben kämpfen.“ Wilhelm Schmudermeyer findet drastische Worte, wenn es um den Weiterbestand der Blumen-B&B-Geschäfte in Österreich geht. Unzählige Frühlingsblüher und Schnittblumen gibt es derzeit in den 60 Filialen in Österreich. Die kann die Firma ob der Geschäftssperren nicht verkaufen.