Obdachlosenhilfe: „Wir kommen an unsere Grenzen“

Das Neunerhaus in Wien braucht dringend Spenden.

Wien. Die aktuelle Situation stellt auch das Neunerhaus, das in Wien obdachlose und nicht versicherte Menschen medizinisch versorgt, vor große Herausforderungen. Durch die Coronakrise seien die Spenden „drastisch zurückgegangen“, schreibt Geschäftsführerin Daniela Unterholzner in einer Aussendung. „Wir kommen an unsere Grenzen.“ Denn die Nachfrage nach medizinischer Versorgung steigt: Viele Obdachlose sind chronisch krank und zählen damit zur Risikogruppe des Coronavirus. Man bitte daher dringend um Spenden (Kontonummer unter: www.neunerhaus.at).

Die Allgemeinmediziner im Neunerhaus sind nach wie vor im Dienst, auch die 27 Standorte der Wohnungslosenhilfe sind weiter geöffnet. Die Zahnarztpraxis für Obdachlose allerdings ist derzeit nur mehr im Notdienst besetzt. (mpm)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2020)