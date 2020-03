Spanische Fußballliga wird zum virtuellen Fifa-Turnier

Auch in der Corona-Pause können Fans nun mit ihren Klubs mitfiebern: Ab Freitag krönen Profis der 20 Erstligisten in einem Turnier ihren Meister.

Wie alle Fußballligen Europas hat das Coronavirus auch der spanischen Meisterschaft eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Um Profis wie Fans die spielfreie Zeit schneller zu vertreiben, hat YouTuber Ibai Llanos eine besondere Idee ins Leben gerufen. Via Twitter rief er alle 20 Erstligisten dazu auf, einen Spieler in ein virtuelles Fifa-Turnier zu schicken. Schließlich geht es um den guten Zweck: Mit der Aktion soll Geld für die Bekämpfung der Pandemie gesammelt werden.

„Keine 24 Stunden sind vergangen und wir sind komplett“, schrieb Llanos. Von Freitag bis Sonntag wird gespielt. „Das wird ein wildes Durcheinander.“ Die Partien werden auf Twitch übertragen und unter anderem von Llanos kommentiert. Der gab sein Debüt als Fußballkommentator bereits am vergangenen Sonntag, als er das virtuelle Sevilla-Derby zwischen Borja Iglesias (Betis) und Sergio Reguilon (FC Sevilla) begleitete. Über 60.000 Menschen schauten zu.

Nun wird in Spanien also dem virtuellen Clásico zwischen FC Barcelona und Real Madrid entgegen gefiebert, werden Sergi Roberto bzw. Marco Asensio zeigen, wie es um ihre Fifa-Künste bestellt ist. Der Meisterkampf dürfte im Gegensatz zum echten Rasen (Barcelona führt vor Real) deutlich offener sein, Nachahmung in anderen Ländern scheint garantiert.

Die Spieler im Fifa-Turnier im Überblick:

Sergio Roberto (Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid), Sergio Reguilon (FC Sevilla), Adnan Januzay (Real Sociedad), Jason Remeseiro (Getafe), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Carlos Soler (Valencia), Manu Morlanes (Villarreal), Jose Antonio Martinez (Granada), Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao), Ruben Garcia (Osasuna), Borja Iglesias (Betis Sevilla), Carlos Clerc (Levante), Lucas Perez (Alaves), Pedro Porro (Valladolid), Edu Exposito (Eibar), Kevin Vazquez (Celta Vigo), Alex Pozo (Real Mallorca), Aitor Ruibal (Leganes), Adri Embarba (Espanyol).

(swi)