Italien überholt China bei der Anzahl der Corona-Todesfälle

Neuer trauriger Spitzenreiter: Italien hat seit Donnerstag mehr Tote zu vermelden als China. Mehr als 3400 Menschen sind seit Ausbruch des Virus in Italien gestorben.

Italien hat seit Donnerstag mehr Todesfälle als China. Mit mehr als 3400 Opfern ist das Land nun jenes mit den meisten offiziell gemeldeten Toten weltweit. Von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Anzahl der Toten um 427 auf 3405. In der Lombardei, die von der Pandemie am stärksten betroffenen Region, stieg die Zahl der Todesopfer auf 2168.

Die Zahl der Infizierten kletterte indes auf 33.190, was einem Zuwachs von 4480 Personen entspricht, wie der italienische Zivilschutz in Rom mitteilte. 2498 Personen liegen derzeit auf der Intensivstation. 4440 Menschen sind inzwischen genesen.

Bischöfe rufen zu Rosenkranz auf

Italiens katholische Bischöfe haben für Donnerstagabend zu einem Rosenkranzgebet aufgerufen. Für 21 Uhr sind alle Italiener zu „einem Moment des Gebets für das ganze Land“ angehalten. Wer mitmachen will, solle „als Symbol der Verbundenheit und Hoffnung“ eine Kerze oder ein weißes Tuch am Fenster anbringen, hieß es in einer Mitteilung der Italienischen Bischofskonferenz.