Roland Busch ist neuer CEO von Siemens

Der 55-Jährige soll die Agenden von CEO Joe Kaeser ab 1. April offiziell übernehmen.

Im Siemen-Konzern kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Roland Busch wird neuer CEO, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Der 55-jährige Manager, derzeit stellvertretender CEO, übernimmt künftig den Posten des bisherigen Konzernchefs Joe Kaeser, der demnach keine Vertragsverlängerung anstrebt.

Busch werde spätestes bei der nächsten Aktionärs-Hauptversammlung am 3. Februar 2021 zum CEO der Siemens AG bestellt, hieß es. Zum 1. April dieses Jahres erhalte er einen Fünf-Jahres-Vertrag. Der als Konzernchef abtretende Kaeser werde als Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Energy vorgeschlagen.

Proteste von Fridays for Future

Der Aufsichtsratsvorsitzende Jim Hageman Snabe dankte Kaeser für „sein vorausschauendes Handeln sowie die Entschlossenheit und den Mut“, mit dem er Siemens geführt habe. Nachfolger usch vereine „unternehmerische Weitsicht, Nähe zu den Kunden und ein tiefes Verständnis all der Technologien, die Siemens erfolgreich gemacht haben“.

Zuletzt war die Siemens-Spitze um Konzernchef Kaeser mit Proteste von Umweltschützern und der Kritik von Aktionärsvertretern wegen der Beteiligung an einem Kohleprojekt in Australien konfrontiert. Kaeser hatte gereizt reagiert und die Vorwürfe damals als „fast grotesk“ bezeichnet. Der Protest richtete sich gegen einen Vertrag von Siemens für die Schienensignalanlage eines höchst umstrittenen Kohlebergwerks des indischen Adani-Konzern im australischen Bundesstaat Queensland.