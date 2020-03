Verstoß gegen Corona-Maßnahmen: "Empfindliche Strafen"

Blick auf den Donaukanal in Wien

Alleine in Wien hat es schon 500 Anzeigen gegeben. Die Polizei müsse „Flagge zeigen“, sagt Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. Es drohen "einige 100 Euro" Strafe.

Das frühlingshafte Wetter lockt die Menschen derzeit nach draußen - trotz Ausgangssbeschränkungen. Am Donnerstag hat die Polizei deshalb an öffentlichen Orten - wie der Donauinsel, dem Donaukanal oder dem Prater - vermehrt Präsenz gezeigt. "Das Betreten öffentlicher Orte ist grundsätzlich verboten. Eine Ausnahme ist, wenn Sie alleine oder mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, unterwegs sind. (...) Herumstehen und -sitzen in Gruppen ist nicht gestattet. Wir ersuchen Sie, sich zu entfernen“, tönte es da etwa aus den Polizeilautsprechern.

In der Regel führen diese Aufforderungen dazu, dass sich die Menschen entfernen, sagte Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl in der "ZiB 2“. Aber eben nicht immer. „Wenn es nicht fruchtet, kommt es zur Anzeige“, sagt Pürstl. Alleine in Wien hat es bis Donnerstagabend bereits 500 Anzeigen gegeben.

Wer weiß, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist, und trotzdem ins Freie geht, muss mit bis zu drei Jahren Haft rechnen. Abgesehen davon sind Verstöße gegen die Ausgangssperre bzw. das „1-Meter-Abstand"-Gebot mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 3600 Euro zu ahnden. Wobei es sich hier um eine Maximalstrafe handelt. Er habe, sagte Pürstl im Interview aber, den Magistrat ersucht, "empfindliche Strafen zu verhängen", gehe es doch um den Schutz der Gesundheit und vor allem der Risikogruppen. Deshalb rechne er damit, dass Strafen "durchaus im ersten Drittel dessen verhängt werden". Es würden also „einige 100 Euro Strafe“ drohen.

Die Polizei hat jedenfalls "stufenweise ihr Einschreiten" nach oben geschraubt: Jetzt wird nicht mehr "empfohlen und Dialog geführt", sondern wo notwendig auch Anzeige erstattet. Die Polizei müsse, wie Pürstl sagt, „Flagge zeigen“.

(j.n./APA)