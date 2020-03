Coronavirus: Italien fürchtet um Mailand

Militär und Polizei im Einsatz vor einem Friedhof in Bergam

Bisher blieb die lombardische Hauptstadt vom Virus weitgehend verschont. Zuletzt verdoppelten sich die Infektionsfälle. Der Chef der Lombardei fordert zum Einsatz des Militärs zur Durchsetzung der Ausgangssperren auf.

Die italienischen Gesundheitsbehörden befürchten einen starken Zuwachs an Coronavirus-Infektionen in der Stadt Mailand, die bisher im Vergleich zum Rest der Lombardei von der Epidemie zum Teil verschont geblieben ist. Die Zahl neuer Infektionsfälle verdoppelte sich in der lombardischen Metropole von 318 auf 638.

"Die Auswirkungen eines weiteren Wachstums der Infektionsfälle könnten in Mailand verheerend sein. Die Bürger müssen zu Hause bleiben", sagte der lombardische Gesundheitsbeauftragter Giulio Gallera im Interview mit dem TV-Sender "La7". So sprach er sich für eine weitere Reduzierung des öffentlichen Verkehrs in der lombardischen Hauptstadt aus. Mailand wird 114 Soldaten zur Einhaltung der Ausgangssperre einsetzen. Diese sollen Personen aufhalten, die sich trotz Verbots auf der Straße befinden.

Auch der lombardische Präsident Attilio Fontana forderte die Regierung in Rom angesichts der weiterhin zunehmenden Zahl von Coronavirus-Todesfällen zum Einsatz des Militärs zur Einhaltung der Ausgangssperre auf. Ziel sei es, die Zahl der Menschen auf den Straßen aufs Minimum zu reduzieren.

Zugleich forderte Fontana in einem Gespräch mit Premier Giuseppe Conte laut Medienangaben die Schließung aller öffentlichen Ämter und privater Büros. Auch Baustellen sollen schließen. Die Zahl der Shops, die offen bleiben dürfen, soll weiterhin reduziert werden. Fontana will auch das öffentlichen Verkehrssystem weiterhin herunterfahren. Zu viele Menschen seien noch mit der U-Bahn und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln in Mailand unterwegs, kritisierte der lombardische Präsident.

427 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

Staatschef Sergio Mattarella telefonierte am Donnerstagabend mit dem Bürgermeister der von der Seuche schwer betroffenen Stadt Bergamo, Giorgio Gori. Mattarella sprach der Bevölkerung Mut zu. Er appellierte an die Italiener, sich an die Ausgangssperre zu halten, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern.

Italien hat China bei der Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus überholt. Mit 427 weiteren Todesfällen binnen 24 Stunden stieg die Zahl der Corona-Toten in Italien am Donnerstag auf 3405. Damit ist Italien nun das Land mit den meisten Opfern weltweit, vor China mit nach Behördenangaben bisher 3245. Europaweit stieg die Zahl der registrierten Infektionen auf mehr als 100.000.

Die Coronavirus-Krise droht sich indes auf dramatische Weise auf die italienische Wirtschaft auszuwirken. Das italienische Wirtschaftsforschungsinstitut "REF Ricerche" geht von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr von acht Prozent aus. Mit einer Besserung der Situation rechnet das Institut ab dem dritten Quartal.

(APA)