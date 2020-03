Fürst Albert II. von Monaco positiv auf Coronavirus getestet

(c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS)

Fürst Albert II. von Monaco ist positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Der Gesundheitszustand des 62-Jährigen gebe aber keinen Grund zur Sorge, teilte der Fürstenpalast am Donnerstag mit. Er habe sich zu Beginn der Woche einem Test unterzogen.

Der Fürst setze seine Arbeit im Büro seiner Privatwohnung fort und stehe in ständigem Kontakt mit den Mitgliedern seines Kabinetts und seinen engsten Mitarbeitern, hieß es in der Mitteilung.

Der Prinz appellierte an die Bewohner des an der südfranzösischen Küste gelegenen Fürstentums, Kontakt mit anderen auf ein Minimum zu beschränken. Nur die strikte Einhaltung der Regeln verhindere die Verbreitung des Coronavirus, betonte der Fürst laut Mitteilung. In Monaco gilt wie im Rest Frankreichs derzeit eine Ausgangssperre.

Wie sieht es beim europäischen Adel sonst aus? Queen Elizabeth II und ihr Mann Prinz Philip haben ihren Osterurlaub auf Schloss Windsor früher angetreten. Die 93-jährige Monarchin und ihr 98-jähriger Ehemann sind aufgrund ihres Alters besonders gefährdet. Enkelin Prinzessin Beatrice wiederum musste ihre Hochzeitsparty im Garten des Buckingham Palace, die am 29. Mai hätte stattfinden sollen, absagen.

Königin Letizia von Spanien wiederum wurde negativ auf das Virus getestet.

