Ölpreis erholt sich vorerst

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Erholung vom Vortag vorerst fortgesetzt, nachdem sie am Mittwoch auf ein 18-Jahres-Tief gesackt waren.

Die Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise vom Vortag wirkten weiter stützend auf die Kursentwicklung. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,14 US-Dollar (26,98 Euro). Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 82 Cent auf 26,04 Dollar.

Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Tagen im Zuge der Coronakrise und des Preiskriegs führender Ölförderländer auf ein Tief seit 18 Jahren gesackt waren, hat seit der Wochenmitte eine Erholung eingesetzt. Im frühen Freitagshandel konnte der US-Ölpreis zeitweise um bis zu 5,7 Prozent zulegen, nachdem es am Vortag in der Spitze einen Rekordanstieg auf Tagessicht um 21 Prozent gegeben hatte.

Notmaßnahmen ergriffen

Sowohl die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank von Japan (BoJ) als auch andere Notenbanken hatten am Donnerstag mit Notmaßnahmen eingegriffen, um einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern. Die EZB kündigte ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro an, während die BoJ dafür 1,3 Billionen Yen (11 Mrd. Euro) ausgeben will.

Während Behörden in Texas bereits eine Reduzierung der Fördermenge zur Stützung der Preise prüfen, hat US-Präsident Donald Trump einen Eingriff der US-Regierung in den Preiskrieg am Ölmarkt nicht ausgeschlossen.

(APA)