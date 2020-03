Filmfestival Cannes wird zumindest verschoben

(c) REUTERS (ERIC GAILLARD)

Das Filmfestival hätte vom 12. bis 23. Mai stattfinden sollen. Nun könnte es auf Ende Juni oder Anfang Juli verschoben werden. Möglicherweise fällt es aber auch ganz aus.

Auch das Filmfestival von Cannes muss der Coronavirus-Krise Rechnung tragen. Das Festival werde nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt vom 12. bis 23. Mai stattfinden können, gaben die Veranstalter am Donnerstagabend bekannt. Nun würden mehrere Optionen geprüft, darunter eine Verschiebung auf Ende Juni oder Anfang Juli. Auch eine Absage ist möglich.

Sobald es die Entwicklung der gesundheitlichen Situation in Frankreich und dem Rest der Welt zulasse, werde man sagen können, welche der Optionen letztendlich gezogen würden. In der Zwischenzeit ruft das Festival dazu auf, die Bestimmungen zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus zu respektieren und in diesen schwierigen Zeiten Solidarität zu zeigen.

