Wie man sich den Frühling in die eigenen vier Wände holt

Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein, um sich als Hobbygärtner zu probieren. Welche Pflänzchen wollen jetzt angesetzt werden? Und welches Gemüse lässt sich besonders gut in der Wohnung ziehen? „Die Presse" hat nachgefragt.

Wer es wagt, der Wahrheit ins Auge zu blicken, stellt fest: Wir werden wohl noch ein ganzes Weilchen in der jetzigen Situation und somit in unseren Wohnungen und Häusern verharren müssen. Doch das muss nicht heißen, dass wir den Frühling einfach so an uns vorbeiziehen lassen. Wer schon lange vom eigenen Blumen- und Gemüsegarten träumt, könnte die Zeit nützen, ihn sich aufzubauen - in den eigenen vier Wänden. Denn auch hier gedeihen Pflanzen, lassen sich Samen ansetzen und Gemüsesorten anzüchten. Und am Ende auch die Früchte ernten.