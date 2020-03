Ausgangsbeschränkungen bis Ostermontag verlängert

Die österreichischen Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus werden um gut drei Wochen verlängert. Danach könnte das öffentliche Leben „stufenweise“ wieder beginnen - wenn alles ideal verläuft.

Die "Ausgangsbeschränkungen" zur Eindämmung des Coronavirus werden bis Ostermontag, 13. April verlängert. Damit werden die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in ganz Österreich für gut drei Wochen fortgesetzt. Das gab die Bundesregierung am Freitagvormittag im Bundeskanzleramt in Wien bekannt. Ziel ist, die Kontakte im öffentlichen Raum möglichst zu minimieren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rief die Bevölkerung dazu auf, die Maßnahmen gegen das Coronavirus mitzutragen. "Halten Sie durch", so die zentrale Botschaft des Regierungschefs. Der Bevölkerung sprach er seinen "großen Dank" dafür aus, wie sie diese bisher mitgetragen habe. "Das ist ein Marathon. Aber unsere klare Bitte ist: Halten Sie durch. Jeder, der die Maßnahmen mitträgt, ist ein Lebensretter."

„Wir tun das Richtige“

"Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, weiter fortsetzen", sagte Kurz. "Ich bin mir vollkommen bewusst, dass das viele Entbehrungen bringt, viel Verzicht bedeutet", und dafür danke er der Bevölkerung. "Wir sind beeindruckt von dem, was Sie leisten und wir bitten Sie: Halten Sie durch!"

Österreich sieht er auf dem richtigen Weg: "Wir tun das Richtige. Alle Experten bestätigen uns in den Maßnahmen, die wir setzen." Auch andere Staaten würden mittlerweile ähnliche Maßnahmen wie Österreich setzen. Die Zahlen würden beweisen, dass die Schritte auch Wirkung zeigen: So habe man zuletzt weniger als fünf Prozent der Schüler in Betreuung gehabt und der öffentliche Verkehr konnte "massiv reduziert" werden.

Kein abruptes Ende der Maßnahmen

"Wir schaffen das, was wir uns vorgenommen haben: Weniger soziale Kontakte und dadurch auch eine Reduktion der Ansteckungen", so Kurz. Der Ostermontag sei das Datum, bis zu dem man aus "heutiger Sicht" verlängere. "Und wir werden genau beobachten, was das bedeutet für den Zeitpunkt nach dem 13. April", so der Kanzler. "Die Maßnahmen werden bis 13. April verlängert und dann wird stufenweise - im Idealfall - das System wieder hochgefahren."

Ein abruptes Ende der Maßnahmen, von denen die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen ebenso umfasst sind wie die Geschäftsschließungen, werde es nicht geben: "Wir werden nicht die Situation habe, dass wir von heute auf morgen sagen: 'Jetzt ist es geschafft'." Man habe auch eine Taskforce eingesetzt, die sich mit der Frage beschäftigt, wie man alles wieder hochfahren kann, "ohne dass es zu einem Rückschlag" bei den Ansteckungen kommen wird.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte zu dieser Frage, man schaue sich tagtäglich an, wie weit man gekommen sei. Wenn man das Ziel schaffe, bei den Infektions-Zuwachsraten in den einstelligen Prozentbereich zu kommen oder gar keinen Zuwachs mehr zu haben, "dann wird es auch ein Maßnahmenmanagement geben müssen. Weil es wäre ganz schlecht, alles von einem Tag auf anderen zu stoppen (die Maßnahmen, Anm.). Man muss dann einen gleitenden Übergang machen, sobald sich die Dinge stabilisieren".

(APA)