Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) will alles tun, um der Wirtschaft durch die Krise zu helfen. Auch Direktzahlungen an die Menschen, um nach der Krise die Wirtschaft zu beleben? Es gebe „keine Denkverbote."

Die Presse: Sie schreiben Geschichte als erster Finanzminister seit 1953, der keine Budgetrede hält. Könnten Sie in der jetzigen Situation überhaupt etwas Konkretes zum Budget sagen?



Gernot Blümel: Na ja, wir haben ja viele sinnvolle Maßnahmen drinnen in diesem Budget, das wir zwei Monate mit den verschiedenen Ressorts verhandelt haben. Es gibt mehr Geld für die Justiz, für die Landesverteidigung, für die Bildung, für Frauen, für Sicherheit, für den Umweltschutz - da sind schon wesentliche Akzente gesetzt worden. Das Budget hätte in normalen Zeiten viel Anlass für Diskussionen und für Lob gegeben. Wir leben nur nicht mehr in normalen Zeiten.



Aber Sie hätten nicht sagen können, wie der Staatshaushalt am Ende des Jahres aussieht. Aktuell rechnen Sie mit einer Neuverschuldung von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) - könnten es auch zwei, drei oder fünf Prozent sein?