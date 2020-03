Deutscher Virologe: Kein Profifußball mehr in diesem Jahr

In einem TV-Interview dämpfte Virologe Jonas Schmidt-Chanasit die Hoffnungen der Klubs und Ligen, nicht nur in Österreich.

Der deutsche Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erwartet, dass wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr kein Profifußball mehr gespielt wird. "Ich gehe fest davon aus, dass es erst wieder im nächsten Jahr stattfinden kann in dem Umfang", sagte der Mediziner des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg im NDR-Fernsehen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die 1. und 2. Bundesliga vorerst bis 2. April ausgesetzt. Gerechnet wird aber damit, dass frühestens im Mai die Saison mit Spielen ohne Zuschauer fortgesetzt werden könnte. "Ich glaube, es ist nicht realistisch, dass die Saison zu Ende geführt werden kann", sagte Schmidt-Chanasit. "Wir sehen ja, wie die Situation in Europa ist und was uns noch bevorsteht."

In Österreich ist der Betrieb in den beiden Profiligen zumindest bis Anfang Mai eingestellt. Die Klubs hoffen sowohl aus sportlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Fortsetzung. Schmidt-Chanasit ist skeptisch. Die Rückkehr zum Fußball in vollem Umfang könnte "wieder zu einer deutlichen Verschärfung der Situation führen". Er habe einen "starken Einfluss auf die Dynamik dieser Ausbreitung".

(APA)