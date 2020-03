Österreicher von Kreuzfahrtschiff bald zu Hause

1240 Passagiere, darunter 29 Österreicher, sitzen seit Montag in Kapstadt fest. Nun haben die Abreisevorbereitungen begonnen.

Für die seit Montag in Kapstadt festsitzenden 1240 Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "AidaMira“, darunter 29 Österreicher, haben die Abreisevorbereitungen begonnen. "Die Erlaubnis für die Heimreise der Gäste ist erteilt, wir arbeiten mit Hochdruck an Flügen für dieses Wochenende", sagte ein Aida-Cruises-Sprecher am Freitag.

Es gebe keinen Verdachtsfall an Bord des Schiffes. Zuvor waren auch die Corona-Testergebnisse von sechs Mitreisenden negativ ausgefallen, die zunächst als Verdachtsfälle gegolten hatten. Die Reederei organisiert nun die Charterflüge für die Passagiere, die umgehend das Land verlassen müssen. Das Schiff mit seinen 486 Besatzungsmitgliedern liegt seit Montag in Kapstadts Hafen.

Mit welchen Fluglinien die Österreicher in ihre Heimat kommen, ist noch unklar. Derzeit organisiert das Außenministerium laufend Rückholflüge für gestrandete Österreicher.

Am Freitagvormittag sind zwei weitere Maschinen für die Sonderflüge gestartet. Um 11.00 Uhr flogen vom Flughafen Teneriffa Süd 212 Passagiere Richtung Wien. Zur gleichen Zeit startete in Tunis eine Maschine mit 210 Menschen an Bord. Für Samstag sind laut Außenministerium zwei Flüge aus Spanien avisiert, sie starten in Teneriffa Süd sowie in Palma de Mallorca. Für Langstreckenflüge aus dem afrikanischen bzw. asiatischen Raum laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, hieß es aus dem Ministerium.

(APA)