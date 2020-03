Kultur im Netz: Der Nino aus Wien und Christoph Waltz als Regisseur

Der Nino aus Wien streamt ein Live-Konzert, der ORF zeigt Christoph Waltz' "Fidelio" und eine digitale Vorleseaktion: „Die Presse“ hat Kulturtipps zusammengestellt.

Der Nino aus Wien streamt jetzt aus Favoriten

Aufgewachsen ist Nino Mandl vulgo Der Nino aus Wien im 22. Bezirk (in Hirschstetten), eine Zeit hat er, wie man aus seinem "Praterlied" weiß, in der Leopoldstadt gewohnt, nun ist er in Favoriten daheim. Und streamt am 20. März ab 20 Uhr von dort - "samt spektakulärer Lichtshow", schreibt seine Plattenfirma Problembär Records, man darf gespannt sein: Hat er eine Discokugel daheim? Ebenfalls aus dem Wohnzimmer, diesmal von Schriftsteller Lukas Meschik, überträgt dessen Band Moll danach, um 21.15 Uhr, die Präsentation ihres neuen Albums "Musik", das u. a. über Nachtspaziergänge und Marcel Proust erzählt. Dazu gibt es ein aktuelles Lied namens "Daheimbleib-Blues", mit der ersten Zeile: "Wir haben so viel philosophiert, und jetzt ist es leider wahr." Gepfiffen wird auch.

ORF zeigt Christoph Waltz' Inszenierung von "Fidelio"

Schauspieler Christoph Waltz hat nach dem "Rosenkavalier" in Antwerpen nun auch für seine Heimatstadt Wien eine Oper inszeniert - passend zum Beethoven-Jahr den "Fidelio". Zwar konnte die Premiere wegen der Corona-Krise nicht wie geplant am Theater an der Wien stattfinden, Opernfans können aber ohne Ansteckungsgefahr dabei sein. Wenn auch nur bei einer Probe, die vom ORF aufgezeichnet wurde. Die musikalische Leitung hat Manfred Honeck, es singen u. a. Eric Cutler (Florestan), Nicole Chevalier (Leonore) und der Arnold Schoenberg Chor. Heute (20. 3.) auf dem Klassikportal "fidelio" (19 h) und auf ORF2 (22.30 h). ORF2 /

Digitale Vorlese-Aktion zum Weltgeschichtentag am 20. 3.

Verlage werden dieser Tage erfinderisch, wenn es darum geht, Menschen zum Lesen oder Vorlesen zu bewegen. So lädt der zu Ueberreuter gehörende G&G Verlag zum Weltgeschichtentag am heutigen 20. März Autorinnen, Eltern und alle, die Lust darauf haben, zum Vorlesen für Kinder in Österreich auf. Unter dem Hashtag [*]wirlesenfueralle wird dazu aufgerufen, sich zu Hause vor die (Handy)Kamera zu setzen, eine Geschichte zu lesen, das Video auf Facebook, Instagram oder YouTube zu posten und mindestens drei Personen zur Vorlese-Challenge zu nominieren. Den Anfang macht die Kärntner Autorin Ulrike Motschiunig mit ihrem Buch "Glück gesucht".

