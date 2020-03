Bei der Nationalratssitzung am Sonntag (abgebildet) war Singer noch anwesend.

Erstmals ist ein Nationalratsmandatar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen ist der ÖVP-Politiker Johann Singer. Ob die heutige Nationalratssitzung fortgeführt wird, ist offen.

Der Nationalrat hat seinen ersten Corona-Fall. Wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Freitag bekannt gab, wurde der oberösterreichische ÖVP-Abgeordnete Johann Singer positiv getestet. Singer war zwar weder am Freitag noch tags zuvor am Donnerstag im Hohen Haus anwesend, jedoch bei der Sitzung vergangenen Sonntag.

Dass die erste Infektion eines Abgeordneten just in die laufende Sitzung des Nationalrats fällt, sorgt dort für weitere Probleme. Unmittelbar nachdem Sobotka den positiven Test seines Klubkollegen verkündet hatte, traten die Klubspitzen zu einer Stehpräsidiale zusammen, die noch ohne Ergebnis war.

Fortführung der Sitzung offen

Anschließend unterbrach Sobotka, der eindringlich für ausreichenden Abstand zwischen den Mandataren warb, die Sitzung für rund eine Dreiviertelstunde. Die Klubs beraten nun, wie es aus ihrer Sicht weitergehen soll, gleichzeitg wurde der Plenarsaal gereinigt. Zudem muss das unmittelbare Umfeld des betroffenen Mandatars näher informiert werden, was dessen Infektion mit dem Coronavirus für sie bedeutet.

Ob die Sitzung fortgeführt wird, war noch offen. Eigentlich sollte am Freitag unter anderem noch das zweite große Corona-Gesetzespaket verabschiedet werden. Für die Debatte dazu sind 32 Redner (mit mehr als zwei Stunden Redezeit, Anm.) gemeldet, darunter auch die Regierungsspitze.

Singer selbst war am Donnerstag bei der Einbringung der Anträge nicht im Parlament. Auch an der Sitzung am Freitag nahm er nicht teil. Ein Problem kann sich daraus ergeben, dass er jedoch beim Plenum vergangenen Sonntag war. Da waren allerdings die Sitzplätze schon mit Sicherheitsabstand versehen.

(APA)