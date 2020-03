Bisher elf Covid-19-Todesfälle in Österreich

In Wien gibt es zwei weitere Todesfälle durch eine Covid-19-Erkrankung - zwei ältere Männer, die beide bereits in schlechtem Gesundheitszustand waren. Am Nachmittag waren zwei Menschen in Niederösterreich verstorben, später einer im Burgenland. Insgesamt ist die Todeszahl damit auf elf gestiegen.

In Wien gibt es zwei weitere Todesfälle durch eine Covid-19-Erkrankung. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 93 bzw. 76 Jahren, die beide bereits in schlechtem Allgemeinzustand waren. Sie befanden sich bereits seit einigen Tagen in Krankenhäusern, wo sie nun auch verstorben sind. Damit stieg die Zahl der Toten durch das Coronavirus in der Bundeshauptstadt auf sechs.

Damit stieg die Zahl der Toten durch das Coronavirus in der Bundeshauptstadt auf sechs. Erst am Nachmittag waren zwei Menschen in Niederösterreich verstorben. Mit Stand 15 Uhr gab es in Österreich sechs vom Gesundheitsministerium bestätigte Todesfälle. Ein 73-Jähriger Mann verstarb im Burgenland. Insgesamt ist die Todeszahl damit im Laufe des Tages auf elf gestiegen. Eine 96-Jährige sowie ein 81-Jähriger sind in der Nacht auf Freitag verstorben. Beide waren positiv getestet worden.

Zwei Tote in Niederösterreich

Niederösterreich hat am Freitag gleich zwei Todesfälle gemeldet. Im Universitätsklinikum St. Pölten ist in der Nacht auf Freitag ein 81-Jähriger gestorben, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er war am Donnerstag in die Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert worden, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding mit.

Der Mann ist das dritte Covid-19-Todesopfer in Niederösterreich. Ebenfalls am Freitag war eine 96-Jährige im Landesklinikum Melk gestorben. Auch sie hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Frau war laut Holding-Sprecher Bernhard Jany verunfallt und erkrankt. Dann sei auch noch der positive Covid-19-Test gefolgt. Die Patientin wurde am Mittwoch nach Melk eingeliefert. Am Mittwoch ist ebenfalls im Spital in Melk ein 76-Jähriger verstorben.

Alle drei Todesfälle sind noch nicht in der offiziellen Statistik des Sozialministeriums inkludiert. Das Ministerium zählt bisher sechs Todesfälle, die sicher im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 erfolgt sind, zwei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich.

Erster Fall im Burgenland

Der am Freitag im Krankenhaus Oberpullendorf an COVID-19 verstorbene 73-jährige Burgenländer war intensivmedizinisch betreut worden, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes mit. Im speziell für die Isolierung und medizinische Versorgung von COVID-19-Erkrankten eingerichteten Bereich des Spitals befinden sich derzeit vier Personen, eine weitere werde dort intensivmedizinisch betreut.

Dem Land Burgenland sind damit 30 Erkrankte gemeldet. "Es ist tragisch, dass die tödlichen Auswirkungen dieser Pandemie nun auch im Burgenland angekommen sind. Unser Mitgefühl muss in diesen schweren Stunden der Familie des Verstorbenen gelten", zeigte sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) tief betroffen.

Gleichzeitig appellierte sie an die Bevölkerung: "Umso wichtiger ist es, dass wir als Burgenländerinnen und Burgenländer weiterhin zusammenhalten, dass wir die von Bund und Land gesetzten Maßnahmen ernst nehmen und uns daran halten. Nur so kann es uns gemeinsam gelingen, einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus entgegenzuwirken."

