Spanien: „Altersheime werden Leichenhallen“

Das Pflegepersonal in Heimen schlägt Alarm: Es fehlt an Einweghandschuhen und Mundschutz. Die Spitäler sind überfordert.

Madrid. „Die Altersheime werden zu Leichenhallen“, titelt Spaniens größte Tageszeitung El País. 20 Tote innerhalb weniger Tage in einem Seniorenheim in Madrid. 15 Tote in einer Residenz in der zentralspanischen Stadt Ciudad Real. Aus anderen spanischen Altersheimen kommen ähnliche Horrormeldungen. „In den Seniorenhäusern spielt sich ein Drama ab“, klagt das nationale Blatt La Razón.



Die Bewohner der Heime sind wegen ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen durch das Coronavirus besonders gefährdet. Trotzdem herrschen in vielen Heimen katastrophale hygienische Zustände. Das Pflegepersonal verfügt oftmals nicht über Mundschutz oder Einweghandschuhe – das Virus breitet sich rasch aus.