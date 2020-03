Soforthilfe für die Lieblingslokale

Auf dass die Gastronomie dieser Tage durchhalte: Auf der Seite Vorfreude.kaufen kann man Gutscheine erwerben, die Lokalen jetzt helfen, gut durch die Corona-Krise zu kommen.

Jetzt schnell unsere Lieblingslokale flüssig machen, damit sie uns bald wieder mit Flüssigem (und Festem) versorgen können: Das ist das Ziel der Aktion „Vorfreude kaufen“, die innerhalb kurzer Zeit von drei Wiener Gastrobegeisterten initiiert wurde. Nina Mohimi, Sebastian Hofer und Konstantin Jakabb wollten nicht zusehen, wie ihre Lieblingslokale aufgrund der Corona-Zwangsschließungen leiden und am Ende womöglich dauerhaft dichtmachen müssen, und stellten eine Soforthilfe-Homepage auf die Beine. Darauf verzeichnet sind Lokale, die ihnen nahestehen. Das Konzept: Man kauft jetzt Gutscheine zu einem selbst gewählten Betrag, der sofort an das Lokal geht - und löst diese dann eben ein, wenn in der Gastronomie wieder alles seinen halbwegs gewohnten Lauf geht. „Für dich Vorfreude. Fürs Lieblingslokal Soforthilfe“, lautet das Motto.

Karpfen-Sanddorn-Ceviche im Alma. Anna Burghardt

Der Gutscheinkauf wird unkompliziert direkt mit dem jeweiligen Lokal abgewickelt - man erhält eine Zahlungsaufforderung und nach Eingang der Überweisung den Gutschein (die „Schaufenster"-Redaktion hat es bereits erfolgreich getestet). Unter den Lieblingslokalen des Vorfreude.kaufen-Trios sind unter anderem die Mochi-Adressen, die Alma Gastrothèque, Konstantin Filippou, das Fernruf7 (Bild) und der Mühltalhof, der Taubenkobel (wo man übrigens nun damit begonnen hat, Familien in Not und Obdachlose zu bekochen - ausgeliefert wird das Essen von der Caritas), das Mast, das Heunisch & Erben und viele andere. Es soll eine persönliche, ergo quasi kuratierte Auswahl sein, sagt Konstantin Jakabb - Lokale können sich also melden, werden aber nicht automatisch aufgenommen.

vorfreude.kaufen

(abu)