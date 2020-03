Warum in der Türkei Alkohol knapp wird

Das Coronavirus breitet sich auch in der Türkei aus. Viele desinfizieren ihre Hände mit dem traditionellen „Kolonya“.

Der Ansturm auf das traditionelle Eau de Cologne hat den Markt durcheinandergewirbelt.

Istanbul. Um Toilettenpapier machen sich die Türken keine Sorgen: Viele säubern sich ohnehin mit Wasser. Was im Land wegen der Coronaviruskrise hingegen knapp wird, ist der Alkohol. Nicht Wein, Bier oder der Nationalschnaps Raki – die sind in den Geschäften weiterhin vorrätig und werden in der muslimischen Gesellschaft ohnehin nur von einem Teil getrunken. Einfacher Äthylalkohol ist es, den Covid-19 zur Mangelware macht.