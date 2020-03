Tests, Tests, Tests: Nur so bekommen wir das Virus in den Griff

Die Ausgangsbeschränkungen sind notwendig, würgen aber auf Dauer unsere Lebensgrundlage ab. Wir müssen auf Technik und Wissenschaft setzen.

Der Gemeinschaftssinn, der sich in diesen Tagen zeigt, rührt das Herz. Menschen helfen einander, nehmen Rücksicht und schränken sich in nie da gewesener Weise ein, um sich und andere vor dem Coronavirus zu schützen. Die überwältigende Mehrheit der Österreicher zeigt eine Disziplin und Besonnenheit, die vor wenigen Wochen noch niemand für möglich gehalten hätte. In diesem gigantischen, aus der Not geborenen Experiment spielen sicher auch Angst, sozialer Druck und Hörigkeit eine Rolle, vor allem aber Einsicht. Denn anders als durch eine drastische Reduktion der Kontakte lässt sich die Ausbreitung des Virus im Moment nicht bremsen. Das hat die Bundesregierung den Bürgern bei ihrem bisher lobenswerten Krisenmanagement klar dargelegt.