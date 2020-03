VIA REUTERS

Wegen der traditionellen Verwandtenbesuche zu den Neujahrsfeiern könnte sich das Coronavirus noch schneller ausbreiten als bisher.

Wien/Teheran. 149 Todesfälle innerhalb eines Tages. Damit stieg am Freitag die Zahl jener, die im Iran an den Folgen des neuartigen Virus Sars-Cov-2 starben, auf 1433. Fast 20.000 Menschen sind infiziert. Dass die eigentlichen Zahlen viel höher sein dürften als vom Gesundheitsministerium veröffentlicht, daran zweifelt kaum jemand in der Islamischen Republik.