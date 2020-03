Videospiele: Sport für die Couch

Die beste Simulation des gewohnten Alltags, mit Stars, Autos, Bällen und Pucks.

Wien. Ablenkung ist dieser Tage Trumpf in den eigenen vier Wänden. Wer sich nicht bewegt, kann sich trotzdem, sportlich (auf der Couch) betätige. Videospiele bieten zudem Kontaktmöglichkeiten online für Mit- und Gegenspieler. Die fünf besten Spiele, auf Plattformen wie Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One.



?Fifa 20: Ein Klassiker in seiner neuesten Ausgabe. Stars wurden mit speziellen Fähigkeiten und originalgetreuer Schusshaltung versehen, Dribblings und Tacklings inklusive. Mehr als 30 Ligen und über 17.000 Profis sind erfasst, auch Österreichs Bundesliga. Fifa 20 läuft im größten eSport-Bewerb Österreichs, der eBundesliga.



?NBA 2K20: Basketball im eigenen Wohnzimmer verlangt präzise Würfe. Spiele, Animation oder Modus „MyCareer“ (aus dem College in die NBA) imponieren, als General Manager kann man auch sein Team aufbauen. Erfasst ist auch die WNBA, die US-Frauen-Liga.



?F1 2019: Die echte PS-Königsklasse steht vermutlich bis Anfang Juni in der Garage, in diesem Spiel fährt Lewis Hamilton aber auf originalgetreu-nachgezogenen Kursen seinen Grand Prix. Auch hier gibt es die Karriereoption: so kommt man aus der Formel 2 ins Team von Toto Wolff. Für Traditionalisten: Ayrton Senna gegen Alain Prost im WM-Fight 1990.



?The Golf Club 2019: Es gilt, sich über die Qualifying-School für die PGA-Tour zu qualifizieren, um sich dort einen Startplatz für die FedEx-Cup-Playoffs zu sichern. Online tritt man im Matchplay oder anderen Modi gegen Spieler aus aller Welt an.



?NHL 20: Als Ausgleich zur abgesagten Entscheidung in der Ebel bietet dieses Spiel Teams und Stars (Grabner, Raffl) der Eliteliga. Im Managermodus kann man auch sein eigenes Team aufbauen, im „Be-A-Pro“ seine Karriere als Eishockey-Star planen. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2020)