Ein Bescheid erleichtert die Lieferung von nötigem Ethanol. Demnächst sollen neue Masken zertifiziert werden. Wenn Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung rar werden, planen viele Unternehmen um.

Wien. Was macht man, wenn in der Krise wichtige Güter knapp werden oder an der Grenze festhängen? Man denkt über hausgemachte Alternativen nach. In Coronazeiten betrifft das vor allem Schutzkleidung und Desinfektionsmittel.