Der alte ideologische Streit wirkt wenig angemessen

Zwischen all den Gefühlen, den großen wie den kleinen, wird die Rolle des mündigen Intellektuellen wichtiger.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Der Streit ist der Vater aller Dinge. Oder so ähnlich. Bei Heraklit war der Krieg noch Vater aller Dinge und der König aller. Doch in postheroischen Zeiten macht der Streit die einen zu Göttern, die andern zu Menschen, und im übertragenen Sinne die einen zu Sklaven, die andern zu Freien dieser Debatten. Der einst so friedliche und betuliche Westen, diese alte und müde werdende Idee, muss die Zwietracht für sich entdecken, weil die alten Modelle des Ausgleichs in den liberalen Demokratien an ihr Ende kommen.