Côte d'Azur am Roten Meer

Expedition Europa: bei den seligen Messieurs von Eilat.

Als ich noch reisen durfte, ging ich einem Déjà-vu nach, das mich vor drei, vier Jahren am südlichen Ende Israels überkommen hatte. Ich spazierte damals im Wüstenbadeort Eilat am Roten Meer entlang und wunderte mich über das viele Französisch ringsherum. Plötzlich, vor dem „Herods Palace“, spielten da Dutzende ältere Messieurs selig Pétanque. Eine Szene wie an der Côte d'Azur, nur an einem ganz anderen Meer, eigentlich am Indischen Ozean. Obwohl mir die Spielregeln schleierhaft waren, zog mich dieses Gegenteil von Extremsport seit je an: Pétanque kann man bis ins Greisenalter praktizieren, ja auch noch aus dem Rollstuhl heraus.