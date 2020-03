Schnelle Ernte von der Fensterbank

Vielleicht haben gelangweilte Sprösslinge Spaß am Sprießen: Microgreens wachsen rasch heran und sind gesund.

Da man dieser Tage nicht ständig in die Geschäfte wandern sollte, aber trotzdem Grünzeug zu sich nehmen will, kommt hier ein Tipp, der vielleicht auch gelangweilten Kindern ein wenig Abwechslung bringt und Spaß macht.

An dieser Stelle ziehe ich in Demut den Gärtnerinnenhut vor allen, die derzeit den quirligen Nachwuchs hüten und empfehle auch den Versuch, mittels dargebotener Hörbücher zwischendurch zum Atemschöpfen innehalten zu können. Abgesehen davon, schreiten Sie zur Tat: Ziehen Sie jetzt kleine, gesunde Köstlichkeiten aus Sämereien, die ohnehin zur Verfügung stehen. Microgreens nennt man die nur wenige Zentimeter hohen Pflanzen, mit denen man Salate aufpeppen, g'schmackige Aufstriche zubereiten oder einfach ein Butterbrot bestreuen kann. Die Samengärtner unter Ihnen verfügen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch über jede Menge Samenpäckchen vom vergangenen Frühjahr, deren Inhalt nicht ganz aufgebraucht wurde. Säen Sie sie kurzerhand jetzt aus, der Erfolg stellt sich binnen weniger Tage ein. Die jungen, nur wenige Zentimeter hohen Pflänzchen schmecken einerseits köstlich, andererseits gelten sie als außergewöhnlich gesund.