Neue Daten aus Geheimdienstquellen legen einen massiven Ausbau der russischen Streitkräfte auf der Halbinsel, die der Ukraine entrissen wurde, nahe. Dabei geht es auch um weitreichende Flugkörper, Bomber - und womöglich Atomwaffen.

Im Rahmen der in der Wiener Hofburg ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE zirkulierten heuer interessante Unterlagen. Bei einer Sitzung ihrer sozusagen „militärischsten" Abteilung, dem „Forum für Sicherheitszusammenarbeit“, kamen Papiere in Umlauf, die die Steigerung der Militäreinheiten und Waffen zusammenfassen, die Russland seit 2014 auf der annektierten ukrainischen Krim-Halbinsel aufgestellt haben soll.

Von wem genau die interne, 20-seitige Präsentation und begleitende Erläuterungen, die auf einem Stapel zur freien Entnahme bereitstanden, erstellt worden sind, blieb offiziell unklar und unkommentiert. Es sind jedenfalls keine amtlichen, der OSZE zuzurechnenden Unterlagen. Sie werden allerdings der Ukraine und/oder anderen westlichen Quellen bzw. Sicherheitsdiensten zugeschrieben. Gemäß der Fachplattform „Defense One" war zumindest US-Satellitenaufklärung über der Krim mit im Spiel.

Eine autoritative Prüfung der Zahlen auf ihre Exaktheit ist zwar schwierig.* Unabhängig von der Genauigkeit der Daten zeigt das Dokument aber die Dimension auf, wie Russland - auch in Verletzung internationalen Rechts - diese südliche Ferienregion am Schwarzen Meer in ein großes Militärcamp, ja eine Festung verwandelt, und Indizien zufolge sogar die Stationierung von Atomwaffen dort vorbereitet. Es wird davon ausgegangen, dass nicht zuletzt Letztere gemeint sind, wenn das Dokument allgemein feststellt, dass Russland bei „offenkundiger Ignoranz einschlägiger internationaler Rechtsinstrumente" weiterhin verschiedene Großwaffensysteme, Ausrüstung und Munition auf dem annektierten Gebiet installiert bzw. operationell einsetzt.

Krim-Garnison verdreifacht

Bis Ende 2019/Anfang 2020 wurde die Anzahl der Truppen der Russischen Gemeinsamen Einsatzgruppe (Joint Task Force, JTF) auf der Krim demnach auf 31.500 Mann erhöht. Das ist fast das Dreifache jener Kräfte, die zur Zeit der Invasion im Februar/März 2014 dort gemäß russisch-ukrainischer Abmachungen stationiert gewesen waren, damals noch überwiegend im Rahmen der russischen Schwarzmeerflotte. Es wird erwartet, dass sich diese Zahl bis 2025 nochmals um den Faktor 1,5 auf mehr als 45.000 erhöhen dürfte.

Wie die Grafik auf ihrer rechten Seite zeigt, soll unter anderem die Zahl der Kampfflugzeuge auf der Krim massiv gestiegen sein (von 22 auf 122), die der gepanzerten Fahrzeuge (von 92 auf 583), der Kampfpanzer (von 0 auf 40) und Artilleriesysteme (von 24 auf 162), während zu Wasser die Rede von sieben statt zwei U-Booten und von 34 statt 26 Kriegsschiffen ist (bei Letzteren sind Landungsschiffe, kleine Wachboote und Küsten-Minenräumer wohl nicht inkludiert).

Die Grafik zeigt links die Lage der wichtigsten Stützpunkte sowie in militärischer Symbolik die Taktischen Zeichen einzelner Großverbände. Das kann hier allerdings aus Platzgründen nicht näher erklärt werden. Die Raute bei Simferopol beispielsweise zeigt das 22. Korps (mechanisierte Infanterie) bzw. dessen Hauptquartier an; oberhalb Sewastopols sieht man ganz oben die Raute der 31. Luftabwehrdivision und gleich darunter jene der 810. Marineinfanteriebrigade, von der wiederum ein Bataillon im Norden der Krim an der Grenze zur Ukraine steht.

Diese und die folgenden Grafiken sind unverändert und unübersetzt übernommen worden

Eine andere Darstellung zählt auf, dass 2013 – im Jahr vor der Invasion – abgesehen von den Kräften der Schwarzmeerflotte vier Bataillone der russischen Armee auf der Krim waren (drei motorisierte Infanterie, eines Artillerie). Ende 2019 waren es 27 Bataillone (13 mot. Infanterie, fünf Artillerie, fünf Raketenwerfer, drei Panzer, ein Panzerabwehr - organisatorisch verbunden im Verband einer Armee (der JTF) und eines untergeordneten Korps). Dabei enthält diese Liste aber noch gar keine Bataillone und andere Formationen etwa der Luftabwehr, Pioniere, Aufklärer, Hubschrauber- und ABC-Truppe.

Die Schwerpunkte der russischen Garnisonen sind jedenfalls der Raum um den alten Kriegshafen Sewastopol, Perewalne und Feodosia an der Südostküste, die Inselhauptstadt Simferopol im Zentrum sowie Orte im flachen Norden der Krim nahe der Grenze zur Ukraine.

Wie die Abkürzung JTF nahelegt, besteht die Krim-Einsatzgruppe aus den Hauptkomponenten Land-, Luft- und Marinestreitkräfte. Sie erlauben Moskau vor allem auch umfassende militärische Operationen im Südwestraum in See- und Küstengebieten, im Luftraum über dem Asowschen und Schwarzen Meer, sowie die Absicherung der strategischen Achse ins Mittelmeer und der laufend genutzten Verbindung zu den Marine- und Luftwaffenstützpunkten in Syrien.

Anti-Access-/Area-Denial-Mittel…

...diese schwer zu übersetzenden Begriffe - es geht um Mittel, Zugänge zu und Nutzungen von Gebieten durch Andere zu verhindern - sind inzwischen zum militärischen Modewort geworden, etwa hinsichtlich des Vorgehens Chinas im Südchinesischen Meer, beschreiben aber gut, wie Russland aufklärende Konkurrenten und potenzielle Gegner von der Krim fernhalten will. So schildert das Dokument, wie zahlreiche bodengestützte Flug- und Raketenabwehrsysteme um die gesamte Halbinsel und östlich gen Kertsch hin installiert wurden.



Die Stärke der 31. Luftabwehrdivision auf der Krim wurde demnach durch vier Regimenter der – z.B. bezüglich der Türkei – bekannten Langstreckenraketensysteme S-400 „Triumf" (Reichweite 250 bis 380 Kilometer je nach Raketenmodell) bzw. der Mittel- und Kurzstreckensysteme 9K40 „Buk-M2" (bis 50 km), 9K332 „Tor-M2" (bis 16 km) und 96K6 „Pantsir-S" (bis 20 km) beträchtlich gesteigert. Buk wird man noch vom Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugs MH-17 im Juli 2014 über der Ostukraine kennen.

S-400-Luftabwehrfahrzeug bei der jährlichen Siegesparade in Moskau APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA

Zur Verdeutlichung der Stärke dieser Verbände in Zahlen: Ein Triumf-Regiment kann laut Jane’s Defence bis zu vier Bataillone zu je 16 Startfahrzeugen umfassen, also total 64 Starter (nach anderen Quellen 72). Da jeder Starter vier geladene Abschussrohre hat, sind gesamt 256 (bis 288) flugbereite Raketen pro Regiment vorhanden, also ein ziemlicher „Wald" – und dazu kommt die gleiche Anzahl Raketen zum Nachladen. Letztlich besteht die mögliche Grundausstattung eines S-400-Regiments aus bis zu 512 (576) Raketen.

Ein ganzer „Wald" aus Raketen

So viel man weiß, ist bisher aber keines der (zuletzt) 25 S-400-Regimenter zwischen Kaliningrad an der Ostsee und Petropawlowsk-Kamtschatski am Pazifik in vollem Rahmen ausgestattet. Die meisten haben je zwei Bataillone (einige wenige haben drei Bataillone oder gar nur eines) - so auch jene mindestens zwei Triumf-Regimenter auf der Krim, was pro Regiment aber immer noch 32 Starter mit 128 Raketen der ersten Ladung und samt Reserve 256 Flugkörper ausmacht.

Diesen Einheiten sind Pantsir-Werfer für Kurzstreckenflugabwehr und den Selbstschutz zugeordnet, laut Jane’s pro Triumf-Bataillon ein Pantsir-Bataillon, Letzteres mit sechs Startern zu je zwölf feuerbereiten Raketen. Also 72 startbereite Raketen pro Pantsir-Bataillon. Das ergänzt die gewöhnlichen S-400-Regimenter (zwei Langstrecken-Bataillone) folglich durch 144 Kurzstreckenraketen plus 144 in Reserve.

Im Vordergund ein Pantsir-System, hinten die großen Startrohre von S-400-Werfern auf dem russischen Stützpunkt nahe Latakia (Syrien). Vadim Savitsky/Mil.ru/CC-BY 4.0

Doch genug der vielen Zahlen. Diese Waffen steigern jedenfalls die Flugabwehr- und Luftraumkontrollfähigkeit auf bis zu fast 400 Kilometer vor der Küste und erreichen damit auch Südgebiete der Ukraine sowie stellenweise Küsten von (NATO)-Schwarzmeeranrainern wie Rumänien und der Türkei.



Im Dezember 2018 wurden diese Fähigkeiten durch die 2. Küstenraketen-Abteilung ergänzt. Sie wurde mit land- bzw. containergestützten Anti-Schiffs-Flugkörpern Typ 3K55 „Bastion-P" (Reichweite mehr als 300 km, womöglich sogar 600 km) und unterschallschnellen Marschflugkörpern 3K60 „Bal" (120 bis 260 km) ausgerüstet. Diese wurden einige Kilometer landeinwärts und besonders in der Nähe der Straße von Kertsch bzw. der dort erst 2018/19 voll eröffneten russischen Brücke vom Festland auf die Krim stationiert.

Dieses Video zeigt Bastion-P bei einer Übung in der Arktis:

Jene Brücke wird in einer Folie übrigens als Verstoß gegen das Seerecht kritisiert, weil sie den internationalen Schiffsverkehr von und ins Asowsche Meer, dessen Anlieger auch die Ukraine ist, durch die maximale Durchfahrtshöhe von 35 Metern, die Breite von 31 und den maximalen Tiefgang von acht Metern einseitig abschnüre und etwa bezüglich des Hafens Mariupol der Ukraine ökonomisch schade.

Boden-Boden-Flugkörper mit Westeuropa in Reichweite?

Dieses Kapitel der informellen Präsentation schließt mit Schätzungen bzw. Spekulationen, wie die russische Seite in Zeiten zunehmender Spannungen oder Konflikte die Macht haben könnte, ihre Kampffähigkeiten auf der Krim weiter zu erhöhen. Während dabei die bereits erfolgte Stationierung von offensiven, auch nuklear bestückbaren „Iskander"-Boden-Boden-Flugkörpern erwähnt wird, fehlt allerdings der die spezielle Iskander-Version beschreibende Buchstabe, nämlich Iskander-K oder Iskander-M.

Die Reichweite der M-Version beträgt 400 bis 500 km; es wäre aber interessant zu wissen, ob auch die K-Version auf der Krim ist: Die kann nämlich Marschflugkörper Typ 9М729 (Nato-Code: SS-C-8 „Screwdriver") abfeuern, die nach westlicher Einschätzung eine Reichweite von 2500 Kilometern und mehr haben (die Russen sprechen von nur etwa 480 km).

Iskander-K Vadim Grishankin/Mil.ru





Ihre Existenz war im Vorjahr für die USA der (zumindest offizielle) Anlass, das INF-Abkommen mit Moskau von 1987 zum Abbau landgestützter nuklearer Mittelstreckenwaffen zu kündigen. Von der Krim aus könnte man damit – bei angenommenen 2500 km Reichweite – noch Ziele etwa in England, Frankreich, Spanien und Schweden treffen, oder in Libyen und Saudiarabien.

Verstärkung der Schwarzmeerflotte

Was Schiffe betrifft, solle die Schwarzmeerflotte in den nächsten Jahren 13 neue Kriegsschiffe (zumeist Stealth-Korvetten) erhalten, die teilweise auch die in Syrien eingesetzten Marschflugkörper „Kalibr" mit Reichweiten bis 1500 km abfeuern können. Mit diesen Flugkörpern (Nato-Code: SS-N-27 „Sizzler") sollen bis 2025 weitere 25 Überwasserschiffe und U-Boote bestückt sein; laut einer Folie wird die Schwarzmeerflotte dann neun Kalibr-bestückte Schiffe plus acht U-Boote haben.



Das Dokument erwähnt zu jener Flugkörperfamilie auch eine Spezialversion mit Reichweite bis 2600 Kilometer - laut Daten von Jane’s geht es um die SS-N-30 für den Einsatz von Überwasserschiffen aus: Damit könnte man vom Schwarzen Meer aus ebenfalls weite Teile Europas, Nordafrikas, des Arabischen Raumes und Zentralasiens abdecken.

Diese Handout-Karte fasst die Reichweiten einiger der genannten Raketensysteme grob zusammen. Es fehlen allerdings die 2500 (?) Kilometer der Iskander-K.

Handout/Jane's

Diese Folie gibt noch einmal Reichweiten von Kalibr-Flugkörpern der Schwarzmeerflotte und der Kaspischen Flotille an, einige der zugehörigen Kalibr-tauglichen Schiffe und U-Boote, deren Gesamtzahl (jetzt 15) sowie die vermutete Totalzahl und den Zuwachs der Kalibr-Flugkörper (von 140 auf 248) seit 2019.

Handout/Jane's

Bezüglich Flugzeugen erwähnen die Unterlagen zuvorderst die inzwischen mehrfach modernisierten, strategischen Semi-Langstreckenbomber Tupolev Tu-22M3 „Backfire". Zwar könnten damit auch nur temporäre Verlegungen auf die Krim gemeint sein; mit ihren Abstandsflugkörpern können diese Überschall-Schwenkflügler jedenfalls Hochwertziele und Luftverteidigung an jedem beliebigen Ort Europas zerstören.

Suchoi Su-30SM Jagdbomber der Marineflieger sind in Saky nördlich von Sewastopol stationiert, auch Berijew A50 „Schmel" Frühwarnflugzeuge wurden mehrmals dort gesichtet.

Backfire-Bomber, hier auf dem Stützpunkt bei Rjasan, Zentralrussland. Alex Beljukow/russianplanes.net/CC BY-SA 3.0





Offensichtlich ist das Dokument Ende 2019 entstanden, sonst wären wahrscheinlich jüngste Waffentests strategischer Einsatzmittel über bzw. nahe der Krim erwähnt worden, die erst im Jänner nach den russischen Neujahrsferien samt Beobachtung durch Präsident Putin erfolgten. Russia Today zeigte ihn damals in Marineuniform auf dem Kreuzer „Marschall Ustinow", der Kalibr-Flugkörper startete. Und zwei Abfangjäger MiG-31K „Foxhound" lösten Hyperschallflugkörper „Kinzhal" aus.

Nukleare Aspekte auf der Krim und im Schwarzen Meer

Es wird in einer der Folien festgestellt, dass Beweise vorlägen, wonach die Verlegung luft- und seegestützter Nuklearwaffen auf die Krim vorbereitet werde. So würden alte, einschlägige Depots bzw. Infrastruktur aus der Sowjetzeit in der Nähe von Feodosia und Sewastopol renoviert bzw. reaktiviert. Relevante Fotos verweisen dazu auf Installationen auf den „‚Liegenschaften" (Property) No.76 (auch „Feodosia-13") sowie No.100, No.221 und No.825 sowie aufs Flugfeld Baherove bei Kertsch.

Handout/Jane's





Man erinnert daran, dass solche Vorgänge dem 1997 mit der Ukraine abgeschlossenen Abkommen zuwiderlaufen, welches den Status und die Bedingungen der Stationierung der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation auf dem Territorium der Ukraine regeln. Nach Artikel 5 des Vertrags darf Russland keine Atomwaffen bei der Schwarzmeerflotte bzw. auf Gebiet der Ukraine stationieren. Nun kann Moskau natürlich einwenden, dass die Krim kein Gebiet der Ukraine mehr ist. Dennoch stellt die Dislozierung von Nuklearwaffen dort eine ernste Herausforderung für das internationale Nichtverbreitungsregime dar und sollte von der internationalen Gemeinschaft beantwortet werden. Das Dokument merkt kritisch an, dass eine solche Antwort offensichtlich fehlt.



Russland hat jedenfalls auf der Krim bereits Trägersysteme und andere Mittel eingesetzt oder stationiert, die atomwaffenfähig sind. Darunter etwa den alten, 2018 zur Überholung in Sewastopol bestimmten „Slawa"-Klasse-Kreuzer „Moskwa" mit dem nuklearfähigen Flugkörpersystem „Basalt" (350-Kilotonnen-Gefechtskopf), den Lenkwaffenzerstörer „Smetlivy" mit Starter für auch nukleare Torpedos und Wasserbomben und eine Einheit taktischer Bomber Typ Suchoi Su-24M „Fencer", die Atombomben tragen können. Neben den großen Backfires werden auch Langstreckenjagdbomber Su-34 „Fullback" erwähnt, die mehrmals zu Ausbildungszwecken auf die Krim flogen.



Eher überraschend ist, dass die Präsentation nichts über das strategische OTH-Radar (Über-den-Horizont) „Woronesch" erwähnt, das auf der Belbek-Luftwaffenbasis im Nachimow-Distrikt nördlich Sewastopols in Bau ist und 2023 in Betrieb gehen soll. Es soll mehr als 6000 km weit sehen können.

Russland bestreitet fast nichts

Während das offizielle Russland nukleare Schritte bezogen auf die Krim nicht kommentiert (hat), steht man unterdessen zu den (meisten) Schritten des konventionellen Kräfteaufbaus auf der Krim. Bereits in einer TASS-Pressemitteilung von 2018 sagte Verteidigungsminister Sergei Schoigu, dass „…die Gruppierung der Streitkräfte auf der Krim nicht nur zur Verteidigung der Interessen Russlands auf der Halbinsel und im Krim-Bundesdistrikt ausgerichtet wurde, sondern auch zur Durchführung von Aufgaben in und über der gesamten Offshore-Zone des Schwarzen Meeres in der Lage ist."

Russisches Landemanöver auf der Krim, 2018 Russische Streitkräfte/Jane's Defence

Schoigu stellte fest, dass nach 2014 dazu fast 100 militärische Verbände verschiedener Art und Größe geschaffen wurden. Schoigu: „Gemäß Präsidentschaftserlass wurden wir angewiesen, eine autarke kombinierte Kräftegruppe auf der Krim zu installieren, die in der Lage ist, die Interessen Russlands wirksam zu schützen. Diese Aufgabe ist erfüllt worden. 96 Einheiten und Organisationen wurden gebildet. Darüber hinaus haben wir das Kampftraining der Luftwaffe der Krim-Gruppe organisiert, die Einsatzstärke der Flugabwehrkräfte verstärkt. Der Bau neuer Anlagen in fünf Militärstädten auf der Halbinsel wurde durchgeführt und weitere Gebäude werden repariert."

Krimbürger mittlerweile enttäuscht?

Wenn russische Offizielle für ihre transformatorischen und militärischen Schritte auf der Krim kritisiert werden, erinnern sie gern an angebliche frühere NATO-Überlegungen betreffend der Halbinsel** und an die (international nicht anerkannte) Volksabstimmung vom März 2014. Darin stimmten rund 96 Prozent der Krimbewohner für den Übergang zu Russland, bei einer Wahlbeteiligung von 83 Prozent.

Manöver 2018, Screenshot aus einem Video. Links vorne ein Pantsir-Flugabwehrpanzer. kremlin.ru (Russische Regierung)





Aber die Menschen könnten, so merkt das Dokument an, all diese militärischen „Raffinessen" nicht essen. Und so werden – allerdings ohne Beleg - Umfragen von 2019 zitiert, wonach steigende Preise, niedrige Einkommen, Mangel an Medikamenten und ärztlicher Versorgung sowie Korruption und Bestechung als Hauptprobleme im Alltag angeführt werden. Demnach seien rund 66 Prozent der Krim-Bürger und 67% der Bewohner Sewastopols mit ihrem Schicksal unter russischer Administration unzufrieden. 82 Prozent seien unzufrieden mit Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen, 66% gaben an, mit ihren Einkommen unzufrieden zu sein.

45 Prozent nannten Korruption und Bestechung als Hauptprobleme auf der Krim, interessanterweise aber nur 24% der Befragten in Sewastopol, der berühmten alten Festungsstadt.