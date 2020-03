Für die nächsten zehn Tage erwarten viele Teile Indiens große Einschränkungen – das trifft die Filmindustrie Bollywood – und Millionen Angestellte. Am Sonntag wurde eine landesweite Ausgangssperre geprobt.

Seit einem Jahrzehnt verkauft die 55-jährige Sai Amma Gemüse am Straßenrand in der Innenstadt Mumbais. Ihre Haare sind zu einem dicken schwarzen Dutt gebunden, über dem die Enden ihres Mundschutzes zusammengeknotet sind. Sie ist eine der wenigen, die noch ihre Waren verkaufen kann. Die meisten Straßenmärkte wurden geschlossen. Die Metropole macht dicht. Alle Bollywood-Dreharbeiten wurden gestoppt, die Diamantenproduktion eingestellt. Nicht nur die Behörden in Mumbai und Umgebung, auch jene in der Hauptstadt Delhi arbeiten mit reduziertem Personal.