Die fabelhafte Rückkehr der Brettspiele

»DKT«, »Siedler von Catan«, »Activity«: In Österreichs Wohnzimmern wird derzeit coronabedingt so viel gewürfelt, gezogen und taktiert wie nie: Spieleverlage legen Sonderschichten ein, weil viele Menschen nun das gemeinsame Spielen wiederentdecken.

Wie lang man einige von ihnen nicht mehr in der Hand gehabt hat, merkt man an der unübersehbaren Staubschicht, die sich am Deckel der Verpackung angesetzt hat. Andere waren so weit oben in den Regalen verräumt, dass man sie schon fast vergessen hatte. Dieser Tage aber werden viele von ihnen hervorgeholt, abgestaubt und aufgebaut: Brett- und Kartenspiele.