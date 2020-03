Via Facebook und Video wird der Unterricht nun fortgesetzt.

„Könnt ihr mich alle sehen?“, „Hört ihr mich gut?“, Lehrerin Lisa ist noch am Testen. Passen Licht, Ton, Bildqualität? Ja, auch der erste Test funktioniert. Ihre Schülerinnen winken, nicken, bestätigen das per Audiozuschaltung – von ihren Yogamatten aus, die sie in ihren Wohnzimmern ausgerollt haben.