Die Coronakrise trifft in den die USA auf ein Gesundheitssystem, das auch zehn Jahre nach Obamacare marod ist. In Europa droht auch in anderen Ländern ein Drama wie in Norditalien. Das britische System ist etwa schon zu Normalzeiten überfordert.

Die USA: Wenn die Marine mit Spitalsschiffen anrücken muss

In den USA herrscht ein Mangel an Material und Krankenbetten. Wie im Krieg steht das Militär bereit, bei der Versorgung auszuhelfen.