Fast wie im Krieg

Mein Hemdenlieferant hat mir heute gemailt: Jetzt ist die Zeit, stark zu sein! Er hat recht. Aber was genau heißt das in Zeiten, die uns dazu zwingen, erwachsen zu sein?

Zum ersten Mal in meinen 59 Jahren habe ich eine leise Ahnung von dem, was man mir über das Im-Krieg-Sein erzählt hat. Nur eine leise Ahnung. Aber mit einem Mal, zum ersten Mal, ist alles ernst, muss ich nicht nur erwachsen scheinen, sondern sein. Da ist zum Beispiel die Sorge um die Kinder im „wehrfähigen“ Alter. Einige meiner Kinder sind jetzt im Einsatz. Sie sind nicht Risikogruppe, aber es quält, nicht bei ihnen für sie da sein zu können.

Dann ist da der Wegfall der äußeren Dinge, die die Vorfreude auf den nächsten Tag, den nächsten Monat, das nächste Jahr genährt haben. Vom Familienbesuch über die Urlaubsreise bis zum nächsten Karriereprojekt. Alles relativ geworden, alles irgendwie in weite Ferne gerückt. Wird das Lieblingsrestaurant noch existieren, wenn alles vorbei ist?

Statt Vorfreude gibt es die Vorangst. Man stürzt sich auf jede Coronastatistik, auch wenn sie wenig aussagt, weil keiner die Dunkelziffern kennt. Es ist wie bei den unzähligen Angaben von versenkten Bruttoregistertonnen und erbeuteten Panzern, die man im Krieg täglich zu hören bekam und doch nicht interpretieren konnte. Wir können nur mitmachen – und das aus Vertrauen, nicht mehr aus eigenem Verstehen.

Dann gibt es das Schuld- oder Schamgefühl, dass es einem so viel besser geht als denen „im Felde“. Im Krieg haben etwa die daheimgebliebenen Engländer verzichtet, Zucker in den Tee zu geben, um so an den Entbehrungen der Soldaten teilzunehmen. Ich habe einen krisenfesten Job in Heimarbeit, harre mit Frau und drei Kindern in fröhlicher Gemeinschaft in einem Haus mit Garten aus. Was mache ich mit diesem Luxus, den ich nicht einmal teilen darf?

Und dann sind da die Alten. Man sorgt sich um sie am meisten. Aber sie legen durchwegs eine Gelassenheit und Kraft an den Tag, die Halt gibt. Sie machen vor, was mir mein Hemdenlieferant heute per Mail mitgeteilt hat: Jetzt ist die Zeit, stark zu sein.

Das alles ist nicht das, was es tatsächlich heißen würde, „im Krieg“ zu sein. Gott sei Dank. Aber es vermittelt mir eine Ahnung, was es in solchen Zeiten heißt, stark zu sein: Vertrauen haben. In die Regierung. In den gütigen, gegenwärtigen Gott. Und daher in die Zukunft. Dass es das Lieblingsbeisl wieder geben wird, und sehr viel mehr.

Zuversicht, Zuspruch und Zeit geben: Das sind wir denen schuldig, die jetzt in existenziellen Nöten sind. Wenn wir dafür ein Vorbild brauchen: Nehmen wir es uns an den Alten. Ob die Welt nach Corona besser sein wird, weiß ich nicht. Erwachsener, das vielleicht schon. Ein Fest wird es jedenfalls.



