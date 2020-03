(c) APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Auch in den USA haben Restaurants eingeschränkten Betrieb. Dafür profitiert der Einzelhandel.

Die Börsen dürften ihren Boden trotz steilem Absturz noch nicht gefunden haben. Diese fünf Aktien aber stemmen sich gegen den Ausverkauf – und drängen nach oben.

Eine erste Atempause nach dem größten Kursgemetzel seit mindestens einem Jahrzehnt ist zum Wochenende hin immerhin eingetreten. Durchatmen ist angesagt. Und wer in den vergangenen Tagen zum richtigen Zeitpunkt mutig auf eine Erholung gesetzt hat, konnte dort wie da schnell einmal zehn bis 20 Prozent Gewinne einstreifen (so übrigens auch mit dreien jener fünf Titel, die wir hier in der Vorwoche besprochen haben: Amazon, Delivery Hero, Gilead Sciences).