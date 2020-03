Die Stunde der Telemedizin

Für Physiotherapeuten war lang unklar, ob und wie sie weiterarbeiten können. Sie müssen auf einen Notbetrieb umstellen und teilweise auf Telemedizin ausweichen, was auch in anderen Bereichen gut funktioniert.

Für Cornelia Hartinger war lange unklar, ob und wie sie weiterarbeiten darf. Sie ist selbstständige Physiotherapeutin in Wien und wusste vergangene Woche nicht, was sie ihren Patienten sagen soll. „Die Sicherheitsmaßnahmen können wir in unserem Beruf nur schwer einhalten. Es wird uns auch keine Schutzkleidung bereitgestellt“, sagt Hartinger, die in der vergangenen Woche 20 Patienten absagen musste – vorerst aus Eigenverantwortung.