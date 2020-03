Der Krankheitsverlauf der Länder

Das Coronavirus breitet sich in Österreich nicht gleich schnell aus. Während die Zahlen in Oberösterreich auf Tiroler Niveau klettern, blieben Kärnten und das Burgenland bisher vergleichsweise verschont. Der Versuch einer Anamnese.

Dort, wo Tirol an Salzburg grenzt. Des Glockners Eisgefilde glänzt . . . da liegt der beschauliche Ort Heiligenblut, der wegen zweier Coronafälle seit 14. März unter Quarantäne steht. Mit 83 getesteten Erkrankten rangiert Kärnten mit dem Burgenland (54 Fälle) sonst aber am unteren Ende der Bundesländerstatistik, während in Oberösterreich zahlenmäßig bald Tiroler Verhältnisse herrschen. Stand: Samstag, 15 Uhr. Aber warum?