In den Krisenstäben der Republik

Es gibt drei Epizentren der Steuerung zur Bewältigung der Coronakrise in Österreich: das Innenministerium, das Kanzleramt, das Gesundheitsministerium. Wie es dort derzeit zugeht, was 9/11 damit zu tun hat und mit wem sich der Bundeskanzler in diesen (langen) Tagen umgibt.

Der Kanzler, der Gesundheitsminister und der Innenminister, bisweilen auch der Vizekanzler: Das sind die Gesichter der Coronakrise. Sie moderieren, erklären und leiten Maßnahmen in die Wege. Und wenn es sein muss, dann erheben sie auch den Zeigefinger. Kurz: Sie regieren.

Dabei stützen sich Sebastian Kurz, Werner Kogler, Rudolf Anschober, Karl Nehammer und die anderen Mitglieder der Bundesregierung auf erfahrene Experten, die im Hintergrund der Republik die Lage analysieren und mit ihren Einschätzungen die Grundlage für die politischen Entscheidungen liefern. Welche Corona-Krisenstäbe gibt es in Österreich, was sind ihre Aufgaben und wer gehört ihnen an?